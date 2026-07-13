Escándalo en la Doble Apolo de Río Negro: jinetes agredieron a corredores y la organización irá a la Justicia

La competencia de aventura sufrió un violento incidente durante el recorrido y sus responsables denunciarán lo ocurrido para que se investiguen las agresiones.
Una jornada que debía estar dedicada al deporte terminó envuelta en un episodio de extrema violencia. La tradicional Doble Apolo, disputada este domingo en General Roca, Río Negro, se vio alterada cuando un grupo de jinetes atacó a los participantes, retiró la señalización del circuito y obstaculizó el desarrollo de la prueba.
El conflicto comenzó en los primeros kilómetros del trazado, dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba. Allí, según registraron corredores y espectadores, los agresores arrojaron piedras, golpearon a algunos competidores e impidieron el paso de quienes intentaban continuar con el recorrido. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
Entre los afectados estuvo Fernando Castro, quien denunció ser perseguido por los atacantes y alcanzado con boleadoras, situación que le impidió completar la carrera. Además, la remoción de la cartelería del circuito de ocho kilómetros provocó que varios runners se desorientaran mientras buscaban retomar el camino correcto.
Uno de los camera runners que presenció la secuencia describió el momento en sus redes sociales. “Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente”. Y le reclamó una respuesta a la Justicia: “No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que se hagan cargo”.
Los registros también muestran fuertes cruces verbales entre los jinetes y los participantes. En medio de la discusión, llena de insultos, algunos de los agresores exigían la presencia del organizador del evento e, incluso, reclamaban dinero mientras bloqueaban el avance de los competidores.
Desde la organización confirmaron que presentarán una denuncia formal. Alejandro Pellegrini adelantó que este lunes acudirán a la Justicia junto con corredores y representantes municipales. Además, remarcó que la competencia contaba con todas las habilitaciones correspondientes y definió lo sucedido como un hecho “sin antecedentes” para la historia de la prueba.
Pese al incidente, la carrera logró completarse tras una modificación del recorrido. Pellegrini explicó que la mayoría de los atletas pudieron finalizar el circuito, aunque recordó que en ediciones anteriores ya habían recibido intimidaciones. “Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá”, lamentó. Finalmente, la organización pidió que se garantice la convivencia entre todos los usuarios del Área Natural Protegida Paso Córdoba para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
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