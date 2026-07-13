Escándalo en la Doble Apolo de Río Negro: jinetes agredieron a corredores y la organización irá a la Justicia

Así los jinetes le impedían el paso a los runners.

Los registros también muestran fuertes cruces verbales entre los jinetes y los participantes. En medio de la discusión, llena de insultos, algunos de los agresores exigían la presencia del organizador del evento e, incluso, reclamaban dinero mientras bloqueaban el avance de los competidores.

Desde la organización confirmaron que presentarán una denuncia formal. Alejandro Pellegrini adelantó que este lunes acudirán a la Justicia junto con corredores y representantes municipales. Además, remarcó que la competencia contaba con todas las habilitaciones correspondientes y definió lo sucedido como un hecho “sin antecedentes” para la historia de la prueba.

Pese al incidente, la carrera logró completarse tras una modificación del recorrido. Pellegrini explicó que la mayoría de los atletas pudieron finalizar el circuito, aunque recordó que en ediciones anteriores ya habían recibido intimidaciones. “Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá”, lamentó. Finalmente, la organización pidió que se garantice la convivencia entre todos los usuarios del Área Natural Protegida Paso Córdoba para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.