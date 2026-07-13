Video: el emotivo encuentro entre Beckham y Kane antes de Inglaterra-Argentina

El capitán de Inglaterra y el histórico volante protagonizaron un momento especial en la intimidad de la preparación del equipo europeo de la semifinal mundialista.
Inglaterra vivió un emotivo momento previo a la semifinal mundialista con Argentina: David Beckham, presidente y uno de los propietarios del Inter Miami donde se está preparando la selección europea, protagonizó un encuentro de elogios mutuos con Harry Kane en la intimidad del equipo comandado por Thomas Tuchel.
Kane le entregó a modo de homenaje una gorra conmemorativa para celebrar los 115 partidos con Inglaterra de Beckham. "Hablo en mi nombre y creo que también en el de muchos de los chicos que están en este vestuario, además de muchos exjugadores. Fuiste un gran referente para mí, una enorme inspiración. Creo que cada vez que vestiste la camiseta de Inglaterra demostraste entrega, pasión y lo que significa representar a tu país", expresó el goleador.
"Disputaste 115 partidos con la Selección y, si no me equivoco, jugaste tres Copas del Mundo. Así que, sin duda, sos uno de los grandes de todos los tiempos de Inglaterra", agregó el capitán, quien lleva seis goles en esta edición mundialista, igualado con Jude Bellingham como anotador del equipo.
Luego, Beckham le agradeció a él y a todo el plantel: "Obviamente, esto es muy especial, así que gracias a vos y a todos los que están acá. Sé que probablemente ya lo hayan oído una y otra vez, pero están haciendo sentir orgullosos a todos con lo que están haciendo, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Y eso es muy importante para los hinchas y para toda la gente que está en casa".
"Sé que ustedes lo sienten, porque están al tanto de todo lo que pasa en Inglaterra, y realmente están haciendo sentir orgulloso a todo el país. Sigan así. Ha sido increíble. Tienen un líder aquí que predica con el ejemplo, tanto dentro como fuera del campo. Pero cada uno de ustedes también es un líder. Y eso ha quedado muy claro en este Mundial. Así que sigan haciéndolo, sigan haciéndonos sentir orgullosos a todos", completó David.
Inglaterra ya hizo historia al acceder a las semifinales de este Mundial, dado que esta instancia solo la había alcanzado en 1966 cuando fue local y levantó el trofeo. Sin embargo, los ingleses saben que están a dos partidos de la segunda estrella para el país.
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