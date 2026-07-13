Video: el emotivo encuentro entre Beckham y Kane antes de Inglaterra-Argentina

Luego, Beckham le agradeció a él y a todo el plantel: "Obviamente, esto es muy especial, así que gracias a vos y a todos los que están acá. Sé que probablemente ya lo hayan oído una y otra vez, pero están haciendo sentir orgullosos a todos con lo que están haciendo, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Y eso es muy importante para los hinchas y para toda la gente que está en casa".

"Sé que ustedes lo sienten, porque están al tanto de todo lo que pasa en Inglaterra, y realmente están haciendo sentir orgulloso a todo el país. Sigan así. Ha sido increíble. Tienen un líder aquí que predica con el ejemplo, tanto dentro como fuera del campo. Pero cada uno de ustedes también es un líder. Y eso ha quedado muy claro en este Mundial. Así que sigan haciéndolo, sigan haciéndonos sentir orgullosos a todos", completó David.

Inglaterra ya hizo historia al acceder a las semifinales de este Mundial, dado que esta instancia solo la había alcanzado en 1966 cuando fue local y levantó el trofeo. Sin embargo, los ingleses saben que están a dos partidos de la segunda estrella para el país.