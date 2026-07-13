Violento episodio con la seguridad de Tini Stoessel

Tini Stoessel estuvo presente en el partido en el que la Selección Argentina derrotó por 3 a 1 a su similar de Suiza intentando mantener un perfil bajo, como durante todo el Mundial, pero compartiendo mensajes de apoyo en redes, tales como “Te amo mi amor, te amo Argentina” tras triunfos anteriores. Su presencia en Kansas City formó parte del seguimiento que realiza a la Scaloneta, algo similar a lo ocurrido en Qatar 2022.