Violento episodio con la seguridad de Tini Stoessel

Tras el triunfo de la Selección Argentina por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, un inesperado incidente opacó la jornada el cronista.
El periodista Martín Salwe -de América TV- relató un forcejeo agresivo con el personal de seguridad que acompañaba a Tini Stoessel al intentar conseguir la palabra de la cantante para los hinchas argentinos.
El cronista se acercó respetuosamente a artista -pareja de Rodrigo De Paul- en la zona de salida del Estadio Arrowhead de Kansas City, un sector público por donde los vehículos acceden. “Solo queríamos un saludo para Argentina después del triunfo. Ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó” detalló Salwe en el programa "Infama".
El periodista explicó que, en medio del ruido y la presencia de fanáticos, Tini Stoessel no llegó a escucharlo. En ese momento, el equipo de seguridad intervino de manera brusca: lo empujaron, le bajaron la cámara y uno de los agentes le clavó las uñas en el pecho, provocándole una herida visible que Salwe mostró al aire “Fue bastante feo, nunca vi algo parecido. Fueron prepotentes” expresó.
Martin Salwe aclaró que no responsabiliza a Tini Stoessel por lo ocurrido, sino a la mala elección del personal de seguridad contratado para esta ocasión. “Son los del estadio que acompañan el trayecto hasta el auto. Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve por shows” explicó la periodista Cora de Barbieri, que citó las palabras de la madre de la artista.
Tini Stoessel estuvo presente en el partido en el que la Selección Argentina derrotó por 3 a 1 a su similar de Suiza intentando mantener un perfil bajo, como durante todo el Mundial, pero compartiendo mensajes de apoyo en redes, tales como “Te amo mi amor, te amo Argentina” tras triunfos anteriores. Su presencia en Kansas City formó parte del seguimiento que realiza a la Scaloneta, algo similar a lo ocurrido en Qatar 2022.