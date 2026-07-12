Argentina-Inglaterra: día, hora y estadio de una semifinal mundialista especial

La Albiceleste venció 3 a 1 a Suiza en el alargue de Kansas y se metió entre los cuatro mejores. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final, donde también estará Francia o España.
La Selección Argentina ya está entre los cuatro mejores del Mundial 2026. El equipo de Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, en Kansas City y selló su clasificación a las semifinales del certamen. Con goles decisivos en la prórroga, la Albiceleste volvió a mostrar carácter en un partido muy exigente y ahora afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final.
El encuentro entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio, desde las 16.00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará el domingo al vencedor de la otra semifinal entre Francia y España, mientras que el perdedor deberá jugar por el tercer puesto.
Argentina llegó a esta instancia tras completar un recorrido perfecto. Terminó primera del Grupo J con puntaje ideal, luego de vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En la fase eliminatoria superó 3-2 a Cabo Verde en 16avos de final, luego dejó en el camino a Egipto por 3-2 en octavos y eliminó a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario en cuartos y ahora buscará seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022.
Por su parte, Inglaterra también tiene una gran campaña. Los dirigidos por Thomas Tuchel finalizaron primeros del Grupo L, tras vencer 4-2 a Croacia, empatar 0-0 con Ghana y completar la fase de grupos con el liderato. En las rondas eliminatorias fueron avanzando hasta llegar a cuartos, donde derrotaron 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario, con un doblete de Jude Bellingham, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
El duelo tendrá además un fuerte condimento histórico. Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse por primera vez desde el amistoso disputado en 2005, cuando los europeos se impusieron por 3-2 en Ginebra. Además, será un partido especial para Lionel Messi, ya que, a lo largo de su carrera con la Selección Mayor, nunca enfrentó a Inglaterra. Del otro lado del cuadro, Francia y España definirán el martes al primer finalista del Mundial 2026.
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