Argentina-Inglaterra: día, hora y estadio de una semifinal mundialista especial

La Albiceleste venció 3 a 1 a Suiza en el alargue de Kansas y se metió entre los cuatro mejores. Ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la gran final, donde también estará Francia o España.

La Selección Argentina ya está entre los cuatro mejores del Mundial 2026. El equipo de Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, en Kansas City y selló su clasificación a las semifinales del certamen. Con goles decisivos en la prórroga, la Albiceleste volvió a mostrar carácter en un partido muy exigente y ahora afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final.