Un video que se volvió viral en las redes sociales muestra el accidente del atleta en España y en él se exhibe las imágenes de la brutal caída.

El accidente del atleta se produjo durante el Campeonato de Atletismo de Madrid, España, y tuvo lugar luego de que el damnificado ganara la carrera.

José María Mulé Elobé cruzó primero la línea de meta en la prueba de los 60 metros llanos en una de las semifinales, pero en lugar de frenar continuó corriendo casi a la misma velocidad.

El atleta tropezó y salió practicante disparado, incluso pasando a través de la estructura metálica que sostenía a la colchoneta protectora.

En declaraciones al programa de televisión española 'Jugones', el atleta reveló que detrás de la colchoneta había "una caída de dos metros", pero que no sintió "nada".

Luego agregó detalles sobre lo ocurrido tras ganar la carrera: "No me dio tiempo a frenar. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie".

A pesar del accidente, se animó hasta gastarse una chanza a sí mismo diciendo que ganó "en todo, hasta en la hostia" que se pegó.

Por suerte y a pesar de lo que muestran las imágenes del accidente, la situación no pasó a mayores y no tuvo consecuencias de gravedad para el deportista.