España: caen narcotraficantes que escondían cocaína en cueros de vaca

Bajo el nombre de 'Operación Olimpia', se produjeron una docena de detenciones tan solo durante esta semana.

Los operativos comenzaron en septiembre, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red que distribuía la droga en la provincia gallega de Pontevedra y que cruzaba la frontera portuguesa con frecuencia.

Del puerto por carretera a los depósitos

Durante estos meses los agentes descubrieron el operativo utilizado por la red de narcotraficantes. Ocultaban en envíos legales de cueros de vaca procedentes de Sudamérica, según explica el medio La Voz de Galicia.

Cuando la mercancía llegaba a las costas de Portugal, era trasladada por ruta a la provincia española de Pontevedra, oculta en vehículos especialmente preparados para ello.

En ese lugar se repartía entre una numerosa red de inmuebles utilizados a modo de depósitos donde se custodiaban hasta que llegase el momento de su distribución.

La organización de la red se extendía por buena parte de la geografía española. De hecho, las detenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil se produjeron en Pontevedra, Ourense, Madrid, Barcelona, Zamora y Guadalajara.

Entre los integrantes de la organización se encontraban ciudadanos españoles, colombianos, dominicanos y portugueses.

Secuestran más de 2 toneladas de cocaína

En el marco de las diferentes actuaciones integrantes de la Operación Olimpia se detuvo a 19 personas, se realizaron 32 registros y se intervinieron 2.232 kilos de cocaína, 150.000 euros en efectivo, inhibidores de frecuencia, teléfonos satelitales, balanzas de precisión, un arma corta simulada, una plantación de marihuana, dos vehículos de alta gama, 17 móviles encriptados y diversa documentación.

De las 12 personas que fueron detenidas entre el miércoles y el jueves de esta semana, nueve han pasado a disposición judicial este viernes, mientras que las otras tres fueron puestas en libertad.

La operación de la UCO se desarrolló con la colaboración del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judiciària portuguesa, la Europol, la DEA norteamericana y autoridades de la República Dominicana.