Rodrigo Battaglia: el "precio" de jugar en Boca y por qué "recién ahora" disfruta

"Al principio fue un poco abrumador: todo el día y en todos lados se habla de Boca. Sabía que ese era el precio por jugar acá y se lo dije a mi familia: 'Deben entender que si ganamos, va a estar todo bien, y si perdemos, van a leer barbaridades de todo tipo'", sostuvo Battaglia en diálogo con la revista oficial de Boca.

De todas maneras, superado ese complicado inicio, el mediocampista aseguró ser feliz con el andar del equipo: "Recién ahora lo estoy disfrutando, los entrenamientos en Ezeiza, venir una vez por semana a La Bombonera, jugar en esta cancha... Siempre con mucha responsabilidad, consciente de que uno puede ser ejemplo, dicho esto entre muchas comillas, para los más chicos".

Por otro lado, Battaglia fue uno de los primeros en ir a abrazar a Alan Velasco tras su primer gol en el club. Al respecto, el futbolista comentó: "Con Alan hablamos mucho, viví muy de cerca todo lo que le tocó pasar. Creo que ese abrazo fue un descargo para él y para mí. Sabemos que es un jugador diferente y nos puede ayudar mucho".

Después, Battaglia sostuvo sobre Leandro Paredes: "Jugamos juntos dos veces en la Selección (en 2018) y acá nos reencontramos. Es un pibe fantástico. Tenemos muy buen diálogo y nos respetamos mucho los dos. Es un jugador de muchísima jerarquía, bárbaro en todo aspecto, como líder, como persona... Me saco el sombrero. Sabemos que cuando le damos la pelota a él, puede meter un pase que los demás ni siquiera vimos".