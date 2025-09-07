Eliminatorias Europeas: España y Bélgica golearon y Alemania recuperó la memoria

La exhibición de España tuvo a Mikel Merino (por triplicado), Pedri (por duplicado) y Ferran Torres como goleadores del encuentro. Con este triunfo, los dirigidos por Luis de la Fuente lideran su zona con puntaje ideal en dos presentaciones: integran el Grupo E con Georgia, Bulgaria y los turcos.

Por su parte, los belgas se lucieron ante Kazajistán de locales, se impusieron 6-0 también y quedaron segundos -junto a Gales- en el grupo J con diez puntos, uno menos que Macedonia del Norte (derrotó 5-0 a Liechtenstein). Kevin De Bruyne fue la gran figura con dos goles -uno un bombazo al ángulo para abrir la cuenta- y una asistencia.

Por su parte, tras la inesperada derrota ante Eslovaquia, Alemania recuperó la memoria en la zona A al superar por 3-1 a Irlanda del Norte. Serge Gnabry, Nadiem Amiri y Florian Wirtz, con un gran tiro libre, anotaron para los teutones, que ahora comparten el segundo lugar con los irlandeses (los dos con tres puntos). Lideran los eslovacos, que este domingo vencieron por 1-0 a Luxemburgo, con seis unidades.

Por último, en el grupo G, Polonia venció 3-1 a Finlandia con un tanto del interminable Robert Lewandowski, que siempre aporta tantos. Los polacos están en una dura pelea en la zona G, igualados en 10 puntos con Países Bajos, que este domingo venció 3 a 2 a Lituania. Los finlandeses quedaron con siete unidades.