Un argentino sigue el camino de Colapinto: Gino Trappa campeón de la Fórmula 4 CEZ

En la final del sábado, Trappa había finalizado sexto, pero se vio beneficiado por el retraso de Nicolás Cortés para meterse quinto. Si bien luego perdió con Teodor Borenstein, un exceso de Mathilda Paatz le permitió avanzar y finalizar en esa posición, mientras que Max Karhan, su rival directo, terminó segundo.

En la carrera definitiva del domingo, Trappa partió desde el sexto puesto con 17 puntos de ventaja. En el inicio, superó a Paatz para ganar un puesto, mientras que Karhan volvió a terminar segundo. Así, con la diferencia de puntos entre ambos, Trappa pudo gritar campeón en la categoría correspondiente a la región de Europa Central de la FIA.

El título significó así el primero para el oriundo de San Isidro, quien cuenta con una trayectoria basada en el karting y la Fórmula 4 brasileña, en 2024. De allí, dio el salto a DriveX en la Fórmula 4, la misma escudería con la que Franco Colapinto brilló y logró un campeonato en 2019.