Estas son las apuestas más populares para el Mundial 2026

Argentina, como una de las favoritas, también es uno de los países que más jugadores aporta en las apuestas de fútbol para el Mundial. ¿Cuáles son las apuestas que están haciendo los argentinos?

A pesar de que muchos juegan con el corazón, y están apostando por la albiceleste, hay jugadores que se basan únicamente en los números para hacer sus predicciones. En cualquier caso, hay opciones y mercados muy definidos.

Apuestas al ganador del torneo

El mercado más clásico y uno de los que más dinero mueve es el de quién levantará la copa al final del torneo. Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra suelen liderar las cuotas, seguidos por selecciones con rendimiento sólido como Portugal o Alemania.

Los apostadores más experimentados suelen esperar a que inicie el torneo para observar cómo llega cada selección, aunque otros prefieren aprovechar cuotas tempranas que suelen ser más altas. Las lesiones, el estado físico y el sorteo de los grupos son factores decisivos para este tipo de apuesta.

Apuestas por partido: la opción más elegida

Las apuestas individuales por partido son las preferidas tanto por los principiantes como por quienes apuestan regularmente. El Mundial ofrece partidos prácticamente todos los días, lo que permite ajustar estrategias y diversificar las jugadas.

Los mercados más buscados en cada encuentro suelen ser:

- Resultado final (1X2)

- Goles totales, especialmente el “más/menos 2.5 goles”

- Ambos equipos anotan

- Marcador exacto

- Primer goleador o goleador del partido

Este tipo de apuestas permite combinar análisis de rendimiento, estilo de juego y estadísticas recientes, por lo que resulta atractivo para apostar con lógica y no solo por sentimiento.

Máximo goleador del Mundial

La carrera por la Bota de Oro siempre genera entusiasmo. En cada edición, los jugadores ofensivos con más regularidad y presencia internacional encabezan las preferencias. Para 2026, nombres como Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Erling Haaland (si Noruega clasifica) o Vinícius Júnior aparecen entre los más mencionados.

Muchos apostadores argentinos miran también a los jóvenes que vienen destacándose en Europa y podrían sorprender en el Mundial. Este mercado suele ofrecer cuotas más altas, ya que depende del rendimiento individual en un torneo corto.

Apuestas en vivo: emoción minuto a minuto

Con la expansión de las plataformas de apuestas, el Mundial 2026 será una fiesta también para los fanáticos de las apuestas en vivo. Esta modalidad permite apostar mientras el partido está en marcha, ajustando el pronóstico según lo que ocurre en el campo.

Entre las jugadas más frecuentes en vivo destacan:

- Próximo equipo en marcar

- Resultado al descanso

- Total de goles ajustado durante el partido

- Número de córners o tarjetas

El dinamismo del Mundial hace que estas apuestas tengan cuotas cambiantes, perfectas para quienes siguen de cerca cada minuto del encuentro.

Apuestas especiales: el toque diferente del Mundial

Además de los mercados más tradicionales, las casas de apuestas suelen lanzar opciones especiales para atraer a los jugadores que buscan algo fuera de lo habitual. Estas apuestas incluyen predicciones como:

- Si un país anfitrión llegará a octavos de final

- Qué confederación tendrá más selecciones clasificadas

- Número total de goles en todo el torneo

- Cantidad de penales cobrados o revisados por VAR

Muchas de estas apuestas especiales se basan en estadísticas históricas y tendencias recientes, por lo que pueden ser una oportunidad atractiva para los apostadores que disfrutan analizando el torneo desde un ángulo más amplio.