Alemania y Países Bajos sacaron boleto para el Mundial 2026: todos los clasificados

Alemania clasificó a la cita mundialista tras ganar el Grupo A de las Eliminatorias de Europa con 15 puntos en seis jornadas, superando a Eslovaquia (12), Irlanda del Norte (9) y Luxemburgo (0). La potencia, campeón del mundo en 1954, 1974, 1990 y 2014, buscará recuperar la mística después de de dos participaciones para el olvido en Rusia 2018 y Qatar 2022, quedando afuera de la fase de grupos.

Por su parte, Países Bajos logró su boleto después de terminar primero en el Grupo G con 20 puntos en ocho fechas, dejando atrás a Polonia (17), Finlandia (10), Malta (5) y Lituania (3). La Naranja Mecánica, que sigue soñando con levantar la Copa del Mundo después de perder las finales de 1974, 1978 y 2010, irá por la gloria eterna el próximo año.

La holgada victoria certifica la presencia de Portugal en la Copa del Mundo de 2026, el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Solo falta definir seis plazas para el certamen, mientras el sorteo de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington DC. El encuentro estuvo marcado no solo por la exhibición ofensiva del conjunto luso, sino también por el homenaje a Diogo Jota, ex futbolista portugués, en el minuto 21. Los aficionados respondieron con una ovación emotiva pese a la intensa lluvia en Oporto.

El proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026, incluyendo los tres países sedes, ya entregó 34 de 48 cupos disponibles, mientras continúan en disputa las plazas de repechaje en distintas confederaciones.

SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (34/48)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

• Europa (7/16): Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos

• Repechaje (0/2):

* Países organizadores