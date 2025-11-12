¿Otro Mundial o Balón de Oro? Messi dio varias confesiones en un entretenido ping pong

Desde si prefiere ganar un Mundial u otro Balón de Oro hasta si le gusta más la idea de ser técnico o dueño de algún club (en este momento es socio de Luis Suárez en el Deportivo LSM de la D uruguaya), el astro argentino respondió múltiples preguntas en una entrevista con 433. Abajo, todo lo que contestó.

-¿Tener otro Mundial u otro Balón de Oro?

-Otro Mundial.

-¿Jugar con el clima de Miami o con el de Barcelona?

-Barcelona.

-¿Hacer un hat-trick pero perder o meter el gol del triunfo?

-Meter el gol del triunfo.

-¿Ser técnico o dueño del club?

-Dueño.

-¿Que te hagan un caño o meter un gol en contra?

-Un caño.

-¿Hacer un gol olímpico o uno desde la mitad de la cancha?

-Olímpico.

-¿Jugar de defensor o de arquero?

-De defensor.

-¿El 4-4-2 o el 4-3-3?

-El 4-3-3.