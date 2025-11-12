Fútbol |

¿Otro Mundial o Balón de Oro? Messi dio varias confesiones en un entretenido ping pong

El capitán de la Selección Argentina se animó a elegir en distintas disyuntivas de dos opciones durante una entrevista.

En medio de su preparación en España con la Selección Argentina para el amistoso de este viernes contra Angola en Luanda, Lionel Messi aprovechó para darse un paseo por su antigua casa, el Camp Nou, pero también para brindar múltiples entrevistas. Y en una de ellas se sometió a un divertido ping pong...

Desde si prefiere ganar un Mundial u otro Balón de Oro hasta si le gusta más la idea de ser técnico o dueño de algún club (en este momento es socio de Luis Suárez en el Deportivo LSM de la D uruguaya), el astro argentino respondió múltiples preguntas en una entrevista con 433. Abajo, todo lo que contestó.

-¿Tener otro Mundial u otro Balón de Oro?

-Otro Mundial.

-¿Jugar con el clima de Miami o con el de Barcelona?

-Barcelona.

-¿Hacer un hat-trick pero perder o meter el gol del triunfo?

-Meter el gol del triunfo.

-¿Ser técnico o dueño del club?

-Dueño.

-¿Que te hagan un caño o meter un gol en contra?

-Un caño.

-¿Hacer un gol olímpico o uno desde la mitad de la cancha?

-Olímpico.

-¿Jugar de defensor o de arquero?

-De defensor.

-¿El 4-4-2 o el 4-3-3?

-El 4-3-3.

