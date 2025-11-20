La palabra de Ángel Di María tras ganar su primer título con Rosario Central

El presidente del club, Gonzalo Belloso, junto al entrenador Ariel Holan y los referentes del plantel, Jorge "Fatura" Brown y Ángel Di María recibieron el trofeo por parte de la AFA. Y, pocos minutos después, publicó en sus redes una imagen de él festejando con los jugadores junto con la leyenda: "Rosario Central, campeón de la Liga 2025".

A eso, el campeón del mundo escribió: "La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central". El mensaje estuvo acompañado con varios emojis de corazones con los colores del Canalla. "Más que merecido", comentó después en una historia de Instagram compartiendo la publicación del club.

Además, después de recibir el trofeo, expresó brevemente antes de marcharse en auto: “Estoy muy contento. Es el trabajo de todo el año. La gente debe estar muy feliz”. El jugador histórico de la Selección Argentina dijo desde el minuto uno que su sueño era ser campeón con Rosario Central para terminar de manera perfecta su carrera como futbolista.

“Ser campeón acá, es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo", había revelado el delantero. Rosario Central terminó primero en la tabla anual con 66 puntos producto de 18 triunfos, 12 empates y apenas dos derrotas, superando por cuatro unidades a Boca. Y la AFA creyó que semejante año debía ser reconocido con un título.

El Fideo debutó en Primera con la casaca azul y amarilla el 14 de diciembre de 2005 ante Independiente en Avellaneda, ya que Ángel Tulio Zof lo metió a la cancha por Emiliano Vecchio cuando quedaban poco más de 15 minutos. Luego, metió seis goles en 39 partidos y fue transferido a Benfica, de Portugal.

En su regreso al club de sus amores, el ex Real Madrid anotó siete tantos y repartió seis asistencias en los 15 juegos que disputó en el Clausura, importantes para terminar primeros en la tabla anual y sumar una estrella más al club. De esta forma, Rosario Central llegó a cinco títulos en la máxima categoría del fútbol argentino, cuatro trofeos en Segunda, dos copas nacionales y una internacional.