Falleció Julio Ricardo, el periodista que marcó una era en el deporte argentino

El emblemático comentarista falleció este lunes en la Clínica Zabala. Un repaso por la huella que dejó en los medios nacionales.
En las últimas horas se dio a conocer una noticia que impacta en el ambiente del periodismo deportivo. Julio Ricardo, murió a los 87 años. Estaba internado en la Clínica Zabala y su partida deja un vacío difícil de llenar en una profesión que lo tuvo como protagonista durante décadas.
Lo que hace que esto se sienta todavía más pesado es que su fallecimiento llega justo después de que nos dejaran otros dos grandes del rubro, como Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.
Julio Ricardo tuvo una gran carrera. Nació en agosto de 1933 y ya en 1957 estaba metido en el barro del periodismo cubriendo para Noticias Gráficas. Aunque tuvo que pasar por un exilio a fines de esa década, regresó al país y en los años 60 pegó el salto a la masividad. Se convirtió en el comentarista de José María Muñoz en Radio Rivadavia, formando una dupla que marcó una época en la radiofonía argentina. Fue testigo de momentos históricos, como la trágica muerte del piloto Juan Gálvez en 1963, la cual le tocó relatar en vivo desde el lugar de los hechos.
Pasó por todos lados: los canales 9, 11, 13 y el viejo ATC. Condujo y participó en programas que hoy son clásicos de nuestra memoria futbolera, como Polémica en el Fútbol o el mítico Tribuna Caliente durante los años 90. También fue una fija en Radio Colonia y Radio Nacional. Fue importante para que el periodismo se convierta en algo serio y profesional en nuestro país, dejando una marca en un montón de generaciones que vinieron después.
Ya en el tramo final de su carrera, en noviembre de 2024, recibió el reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad que lo distinguió como Personalidad Destacada del periodismo deportivo.
A lo largo de sus más de sesenta años de trabajo, compartió micrófono con personalidades fuertes del ambiente. Estuvo al lado de figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Muchos lo recordarán sobre todo por su etapa en Fútbol Para Todos junto a Marcelo Araujo, donde terminó de consolidar esa voz tan reconocida. Fue alguien que se mantuvo vigente en los medios argentinos hasta el último tiempo, siempre con un análisis que lo distinguía.
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