Falleció Julio Ricardo, el periodista que marcó una era en el deporte argentino

Pasó por todos lados: los canales 9, 11, 13 y el viejo ATC. Condujo y participó en programas que hoy son clásicos de nuestra memoria futbolera, como Polémica en el Fútbol o el mítico Tribuna Caliente durante los años 90. También fue una fija en Radio Colonia y Radio Nacional. Fue importante para que el periodismo se convierta en algo serio y profesional en nuestro país, dejando una marca en un montón de generaciones que vinieron después.

Ya en el tramo final de su carrera, en noviembre de 2024, recibió el reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad que lo distinguió como Personalidad Destacada del periodismo deportivo.

jricar Falleció el periodista Julio Ricardo, una de las voces más emblemáticas de la radio y la televisión argentina.

A lo largo de sus más de sesenta años de trabajo, compartió micrófono con personalidades fuertes del ambiente. Estuvo al lado de figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Muchos lo recordarán sobre todo por su etapa en Fútbol Para Todos junto a Marcelo Araujo, donde terminó de consolidar esa voz tan reconocida. Fue alguien que se mantuvo vigente en los medios argentinos hasta el último tiempo, siempre con un análisis que lo distinguía.