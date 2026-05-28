La historia de Facundo Medina, la sorpresa de la lista de Argentina para el Mundial

El defensor central de Olympique de Marsella, que se formó en River pero no pudo debutar en Primera, jugará la Copa del Mundo después de jugar solo siete partidos en la Selección.
Facundo Medina fue una de las principales novedades de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El defensor nacido en Villa Fiorito integrará el plantel de 26 jugadores que representará a la Selección Argentina en Estados Unidos, México y Canadá y tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo. Su presencia en la nómina final se dio en lugar de Marcos Acuña, uno de los futbolistas del ciclo campeón en Qatar 2022.
El central comenzó su carrera en las inferiores de River, aunque nunca llegó a debutar oficialmente en Primera División: solamente sumó un amistoso ante Aldosivi en 2017. Sin lugar en la consideración de Marcelo Gallardo, fue transferido a Talleres de Córdoba a comienzos de 2018. En el conjunto cordobés encontró continuidad rápidamente y mostró una versatilidad que le permitió desempeñarse tanto como marcador central como sobre el lateral izquierdo.
Su crecimiento en Talleres abrió las puertas de las selecciones juveniles argentinas. Fernando Batista lo convocó al Sudamericano Sub 20 de Chile 2019 y luego al Mundial juvenil disputado en Polonia. Más adelante también integró el plantel Sub 23 que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima y logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio en el Preolímpico de Colombia 2020.
El salto al fútbol europeo llegó en julio de 2020, cuando Lens desembolsó 4 millones de dólares para quedarse con su pase. Se consolidó como referente, llegando a disputar 165 partidos en cinco temporadas, llamando la atención de Scaloni, que continuó con sus buenos niveles en Olympique de Marsella, donde llegó en 2025 a préstamo.
De esta manera, Medina terminó debutando en la Selección el 13 de octubre de 2020, en un encuentro ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar. Desde entonces disputó siete partidos con la camiseta argentina, algunos de ellos en el puesto de lateral izquierdo, como en la goleada a Brasil en marzo de 2025 y el empate contra Colombia en junio del mismo año, ambos por las Eliminatorias para este Mundial.
Su versatilidad para desempeñarse en el lateral y su regularidad en el fútbol europeo es lo que le jugó a favor para imponerse sobre Acuña a la hora del corte de definitivo, pese a que el hombre de River cerró un buen semestre con continuidad. Sumado a que "Huevo" no está en óptimas condiciones físicas.
Argentina comenzará la preparación para el Mundial en Kansas City, donde el plantel se reunirá desde el 1° de junio antes del inicio del torneo. En la previa disputará dos amistosos ante Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio respectivamente, mientras que el debut oficial será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J. Luego enfrentará a Austria y Jordania en busca de la clasificación a los 16avos de final.
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