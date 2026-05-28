La historia de Facundo Medina, la sorpresa de la lista de Argentina para el Mundial

El salto al fútbol europeo llegó en julio de 2020, cuando Lens desembolsó 4 millones de dólares para quedarse con su pase. Se consolidó como referente, llegando a disputar 165 partidos en cinco temporadas, llamando la atención de Scaloni, que continuó con sus buenos niveles en Olympique de Marsella, donde llegó en 2025 a préstamo.

De esta manera, Medina terminó debutando en la Selección el 13 de octubre de 2020, en un encuentro ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar. Desde entonces disputó siete partidos con la camiseta argentina, algunos de ellos en el puesto de lateral izquierdo, como en la goleada a Brasil en marzo de 2025 y el empate contra Colombia en junio del mismo año, ambos por las Eliminatorias para este Mundial.

Su versatilidad para desempeñarse en el lateral y su regularidad en el fútbol europeo es lo que le jugó a favor para imponerse sobre Acuña a la hora del corte de definitivo, pese a que el hombre de River cerró un buen semestre con continuidad. Sumado a que "Huevo" no está en óptimas condiciones físicas.

Argentina comenzará la preparación para el Mundial en Kansas City, donde el plantel se reunirá desde el 1° de junio antes del inicio del torneo. En la previa disputará dos amistosos ante Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio respectivamente, mientras que el debut oficial será el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J. Luego enfrentará a Austria y Jordania en busca de la clasificación a los 16avos de final.