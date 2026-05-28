Los posibles rivales de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet ganó el Grupo H y avanzó como uno de los mejores primeros del certamen internacional por lo que definirá las series en el Monumental.
River cerró la fase de grupos de la Copa Sudamericana como líder del Grupo H y se aseguró un lugar directo en los octavos de final. Además, gracias a sus 14 puntos, terminó como el segundo mejor primero de toda la competencia, una posición que le permitirá definir como local todas las series hasta una eventual final, salvo que deba enfrentarse a Botafogo, dueño de la mejor campaña de la etapa inicial.
Aunque el sorteo de este viernes en Luque ordenará el cuadro definitivo, el rival del Millonario recién quedará definido después de los playoffs previstos para julio. De allí saldrá un adversario proveniente de los segundos de la Sudamericana o de los terceros de la Copa Libertadores. Ese escenario abre la puerta a cruces de distinta complejidad, desde equipos con menor recorrido internacional hasta clubes con peso continental y experiencia en instancias decisivas.
Entre los posibles rivales que aparecen como más incómodos figuran varios equipos brasileños, como Gremio, Vasco da Gama y Bragantino, además de Cienciano. El conjunto peruano no sólo mantiene un antecedente histórico favorable frente a River, como es la final de la Sudamericana 2003, sino que también representa una dificultad logística importante por la altura de Cusco, ubicada a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Macará, otro posible rival, también presenta una exigencia similar por jugar en Ambato, a más de 2.500 metros de altura.
La otra variable que preocupa en Núñez está vinculada a los terceros de la Libertadores. Lanús, Nacional e Independiente Medellín ya tienen asegurada esa condición y podrían cruzarse en el camino del equipo de Coudet. A ellos podrían sumarse nombres de mayor impacto como Boca o Fluminense, dependiendo de cómo concluyan sus respectivos grupos. Un eventual superclásico internacional o una serie ante un campeón reciente de América elevarían considerablemente la dificultad del cuadro.
En contrapartida, River observa con mejores ojos la posibilidad de enfrentar a equipos como O’Higgins o incluso Tigre, si el conjunto de Victoria logra terminar segundo en su grupo y superar la instancia previa. La cercanía geográfica, la menor exigencia de los viajes y un presente futbolístico menos intimidante aparecen como factores favorables. Mientras espera que se complete el panorama continental, el Millonario ya sabe que el margen de error se reducirá al mínimo a partir de los cruces de eliminación directa.
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