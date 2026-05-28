Los posibles rivales de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Entre los posibles rivales que aparecen como más incómodos figuran varios equipos brasileños, como Gremio, Vasco da Gama y Bragantino, además de Cienciano. El conjunto peruano no sólo mantiene un antecedente histórico favorable frente a River, como es la final de la Sudamericana 2003, sino que también representa una dificultad logística importante por la altura de Cusco, ubicada a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Macará, otro posible rival, también presenta una exigencia similar por jugar en Ambato, a más de 2.500 metros de altura.