Eduardo Coudet conoció su sanción tras insultar al árbitro en la final del Torneo Apertura

Después de la victoria frente a Blooming por la Copa Sudamericana, el propio Coudet volvió a referirse a la acción que detonó el conflicto. “Sigo sosteniendo que para mí no es penal. La mano no estaba en un sitio que no fuese natural y si la querés marcar, se te baja el hombro”, expresó en conferencia de prensa. Mientras tanto, River ya comenzó a enfocarse en el mercado de pases, la pretemporada en España y la reorganización del plantel de cara al segundo semestre.