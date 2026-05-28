Eduardo Coudet conoció su sanción tras insultar al árbitro en la final del Torneo Apertura

El entrenador de River fue sancionado con dos fechas por sus insultos al árbitro, a quien llamó ladrón por su actuación en el partido decisivo con Belgrano.
El Tribunal de Disciplina oficializó la sanción para Eduardo Coudet después de su fuerte cruce con Yael Falcón Pérez en la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano. El entrenador recibió dos fechas de suspensión por los insultos dirigidos al árbitro luego del polémico penal sancionado por mano de Lautaro Rivero: una decisión que generó fuertes protestas del cuerpo técnico y de gran parte del público riverplatense.
La sanción finalmente fue menor a la esperada, ya que en un principio se especulaba con un castigo de al menos cuatro partidos. Coudet fue expulsado por protestar y explotó contra el árbitro apenas terminó el encuentro diciéndole “ladrón” y “sos un hijo de p..., nos cagaste”. Ingresó al campo de juego para continuar con los reclamos por la jugada revisada en el VAR que terminó con el penal convertido por Nicolás “Uvita” Fernández para el 2-2 parcial de Belgrano.
De esta manera, el entrenador no podrá estar en el banco de suplentes en las dos primeras fechas del Torneo Clausura, cuando River enfrente a Barracas Central en el Monumental y luego visite a Gimnasia en La Plata. La sanción se suma a un cierre de semestre complejo para Coudet, marcado por la derrota en la final, cuestionamientos futbolísticos y una relación desgastada con algunos referentes del plantel, entre ellos Juanfer Quintero.
Después de la victoria frente a Blooming por la Copa Sudamericana, el propio Coudet volvió a referirse a la acción que detonó el conflicto. “Sigo sosteniendo que para mí no es penal. La mano no estaba en un sitio que no fuese natural y si la querés marcar, se te baja el hombro”, expresó en conferencia de prensa. Mientras tanto, River ya comenzó a enfocarse en el mercado de pases, la pretemporada en España y la reorganización del plantel de cara al segundo semestre.
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