Caos en la visita de Lionel Messi a la India: destrozos, invasión de cancha y suspensión

El capitán de la Selección dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. En ese momento estalló la ira de los fanáticos, muchos de los cuales llegaron a pagar la entrada más de U$S100. De acuerdo con las imágenes, arrancaron asientos, los lanzaron al césped y algunos hasta invadieron el terreno de juego.

De viaje en la India hasta el lunes, Messi había sido recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental por fanáticos exultantes que coreaban su nombre, en el marco de la denominada GOAT Tour, donde arribó junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Sin embargo, horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador del Inter Miami reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta se sintieron estafados por la brevedad del acto y todo derivó en los incidentes.

"Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó un empresario de 37 años.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, manifestó sus disculpas a Messi por la “mala gestión” del acto. Desde sus redes sociales, se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que “el jefe de la organización” había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

El viaje de Messi a la India, que continuará hasta el lunes, contempla que el astro argentino recorra cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

Antes de su arribo, ya se había presentado un tributo monumental: una estatua de 21 metros de altura que lo muestra levantando la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022. El despliegue de la GOAT Tour incluye recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición de siete contra siete en Hyderabad, que contará con show musical y celebridades.