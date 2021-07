Según mostraron las imágenes de la transmisión, la rueda delantera izquierda del coche de Hamilton dio contra la trasera derecha de la máquina del neerlandés, quien terminó contra las defensas. Max se bajó por sus propios medios del monoplaza de Red Bull, que quedó muy dañado.

fórmula 1 gran bretaña El incidente tuvo lugar a pocos segundos de la largada. Redes

La maniobra quedó a la vista, Verstappen no se cerró sobre Hamilton, quien no levantó el pie del acelerador al llegar a esa curva, que es uno de los lugares más rápidos del circuito británico. No se juzga la intención, por Lewis tampoco giró el volante hacia la izquierda, aunque con su experiencia (15 temporadas en F1 y 7 campeonatos mundiales), podría haber evitado el toque.

La carrera fue neutralizada para retirar el auto del líder del campeonato y para reparar los sectores de contención tras el impacto del auto de Verstappen.

ADEMÁS:

Por la radio Lewis aseguró que “era mi línea”, los comisarios deportivos determinaron una sanción de diez segundos a Hamilton por el toque al neerlandés. Los responsables de Red Bull esperaban una sanción mayor en contra del británico considerando la consecuencia de su maniobra, que derivó en el abandono de Max.

En tanto que luego del incidente en pista, si bien Verstappen no acusó mayores molestias que dolores por el fuerte golpe contra las defensas, su equipo informó por Twitter que “Max ha sido trasladado al Centro Médico del Circuito de Silverstone, donde se le somete a una evaluación médica completa”.

La decisión de las autoridades con la sanción a Hamilton no hizo más que incrementar la controversia. Sentaron un precedente según el cual, desde ahora, un piloto puede tocar a otro en un sector de máxima velocidad y solo recibir una penalización de diez segundos.

Cabe destacar que Verstappen y Hamilton son los máximos favoritos al campeonato 2021, en el que el neerlandés mostró una superioridad al obtener cinco victorias contra tres de su oponente.