¿Espionaje en la Fórmula 1? Alpine denunció que dos personas entraron a su fábrica en la noche

El medio Le Parisien informó que, cerca de las 22, los individuos rompieron una ventana del hall de entrada y lograron acceder al edificio ubicado en la localidad francesa de Viry-Chatillon, pero lo llamativo es que no robaron nada, sino que subieron directamente a las oficinas de dirección en la planta superior, donde trabajan los ejecutivos y responsables de la escudería.

Varias puertas fueron forzadas, una clara señal de que ambos sujetos intentaron meterse en distintas áreas del complejo, aunque las fuentes policiales confirmaron que el hecho, que duró "quizás cinco minutos", no dejó daños materiales ni víctimas.

image

Colapinto seguirá siendo piloto titular de Alpine en la próxima temporada.

“Todo está bien. No había empleados presentes en ese momento”, comentaron desde Alpine. Y una fuente cercana a la investigación dejó en claro que "no hubo robo", por lo que no se descarta una maniobra de espionaje industrial, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo del piloto argentino y Pierre Gasly dejará Renault y tendrá motores Mercedes más potentes para el próximo año.

La División de Delitos Territoriales (DCT) se hizo cargo del caso que sacude internamente a la F1 y los investigadores forenses ya trabajan en el lugar para determinar qué buscaban los intrusos. Por el momento, no hay detenidos y todas las hipótesis están abiertas.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la próxima temporada y mostró toda su confianza para el 2026: "Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras y es lo que queremos”. “El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto”, aseguró el piloto argentino.

