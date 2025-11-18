Independiente sigue soñando con jugar la Copa Sudamericana 2026: qué necesita

Independiente necesita que Lanús sea campeón de la actual Sudamericana y que un equipo arriba suyo en la tabla anual gane el Torneo Clausura para que pueda jugar el próximo año una competencia internacional. No es fácil pero tampoco imposible que se den ambas cosas.

Con respecto a la primera condición, el Granate disputará este sábado, desde las 17, el partido decisivo de la Sudamericana con el Atlético Mineiro de Hulk en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ganó el Grupo G con 12 puntos producto de tres triunfos y tres empates y después eliminó en octavos a Central Córdoba (1-1 y victoria por penales), en cuartos a Fluminense (2-1 global) y en semis a U. de Chile (3-2 global).

Con respecto a la segunda condición, Independiente necesita que corone Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors, River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús o Tigre. Es decir, le sirve que 9 de 16 de los que están en camino al título se consagren campeón del torneo.

Si se libera un cupo, Barracas Central jugará la Copa Sudamericana 2026. Si se liberan dos, Independiente también se meterá en el certamen internacional, en el que ya tienen su lugar River, Racing, Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. El tiempo dirá si la suerte está de su lado o no.