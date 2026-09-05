Franco Colapinto festejó la historica pole de Alpine en el Grán premio de Italia

El argentino terminó octavo en la clasificación, pero avanzará un puesto por la penalización a Kimi Antonelli. Su compañero consiguió la primera pole de Alpine en el año.
Alpine tuvo una clasificación histórica en el Gran Premio de Italia. Pierre Gasly consiguió la pole position con un tiempo de 1:21,796, la primera de su carrera, mientras que Franco Colapinto terminó octavo y largará séptimo este domingo por la penalización a Kimi Antonelli.
El resultado sorprendió incluso al propio equipo, aunque Colapinto destacó que las mejoras incorporadas a los monoplazas fueron determinantes para alcanzar el rendimiento mostrado en Monza. “Es increíble, es una sorpresa para el equipo, no esperabamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena”, afirmó el argentino en diálogo con ESPN.
Colapinto, sin embargo, consideró que todavía tenía margen para mejorar su propio rendimiento durante la clasificación. “Con respecto a mí, creo que tengo que entender un poco la razón y el por qué de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre dio saltos más grandes, yo no encontré esas mejores que él tenía. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco”, explicó.
El piloto argentino también señaló algunos inconvenientes que tuvo a lo largo de las distintas sesiones. “Un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión, en la Q1 me sentí un poquito mejor y después me empezó a costar un poco más. Es parte de la experiencia y lo que tengo que aprender de un piloto tan experimentado como Pierre”, sostuvo.
Pese a sus dificultades, Colapinto valoró el resultado obtenido por Alpine y destacó el trabajo realizado por todo el equipo. “Pero igualmente fue un buen día para el equipo, quedar octavo era un gran resultado para nosotros ayer. Y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para lograrlo. Ahora con ganas de hacer mañana una buena carrera e ir para adelante”, cerró.
La clasificación también permitió que Colapinto supere su mejor posición de largada en la Fórmula 1. El argentino partirá desde el séptimo lugar, mientras que Gasly ocupará la primera posición de la parrilla después de conseguir la vuelta más rápida en la Q3.
El desempeño de Alpine fue consecuencia de las mejoras técnicas introducidas en los monoplazas, que mostraron una evolución significativa en el circuito de Monza. La escudería francesa logró colocar a sus dos pilotos entre los primeros puestos en una jornada que terminó superando las expectativas previas.
La celebración fue inmediata una vez que Gasly completó su última vuelta y se confirmó la pole. Los integrantes de Alpine festejaron de manera alocada un resultado histórico para el equipo, que ahora buscará trasladar su gran rendimiento de clasificación a la carrera del domingo que será a las 10:00 hora argentina.
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