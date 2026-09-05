Franco Colapinto festejó la historica pole de Alpine en el Grán premio de Italia

Pese a sus dificultades, Colapinto valoró el resultado obtenido por Alpine y destacó el trabajo realizado por todo el equipo. “Pero igualmente fue un buen día para el equipo, quedar octavo era un gran resultado para nosotros ayer. Y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para lograrlo. Ahora con ganas de hacer mañana una buena carrera e ir para adelante”, cerró.

Pierre Gasly stunned the grid and the Monza crowd with his first-ever @pirellisport Pole Position Lap



Here's how he did it #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xcJ4vFfprF — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

La clasificación también permitió que Colapinto supere su mejor posición de largada en la Fórmula 1. El argentino partirá desde el séptimo lugar, mientras que Gasly ocupará la primera posición de la parrilla después de conseguir la vuelta más rápida en la Q3.

El desempeño de Alpine fue consecuencia de las mejoras técnicas introducidas en los monoplazas, que mostraron una evolución significativa en el circuito de Monza. La escudería francesa logró colocar a sus dos pilotos entre los primeros puestos en una jornada que terminó superando las expectativas previas.

La celebración fue inmediata una vez que Gasly completó su última vuelta y se confirmó la pole. Los integrantes de Alpine festejaron de manera alocada un resultado histórico para el equipo, que ahora buscará trasladar su gran rendimiento de clasificación a la carrera del domingo que será a las 10:00 hora argentina.