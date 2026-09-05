¡Sorpresa en Monza! Gasly logró la pole y Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia

Y en la Q3 llegó la sorpresa del sábado: Gasly sacó una vuelta espectacular y se quedó con una pole que parecía impensada para Alpine. Colapinto cerró octavo, pero gracias a la penalización de Antonelli subirá al séptimo lugar de la grilla, desde donde buscará sumar puntos importantes en la carrera de este domingo. El Gran Premio de Italia se disputará desde las 10, hora argentina, a 53 vueltas del circuito de Monza.

Cómo le fue a Colapinto en la última práctica libre

En la tercera práctica libre, Colapinto terminó 10° con 1m23s101, apenas por detrás de Gasly, que fue 9° con 1m22s898. El más rápido fue George Russell, seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen. Los dos Alpine quedaron entre los diez primeros y anticiparon el buen rendimiento que luego mostrarían en la clasificación.

Durante el viernes, Colapinto también había dejado buenas sensaciones. En la FP1 terminó como el mejor Alpine, mientras que en la FP2 mantuvo un ritmo competitivo y el equipo avanzó con la puesta a punto del auto. Ese trabajo previo terminó dando sus frutos el sábado, con Gasly logrando la pole y Colapinto consiguiendo la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1.