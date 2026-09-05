¡Sorpresa en Monza! Gasly logró la pole y Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia

El francés fue el más rápido y se quedó con una impresionante Q3. Colapinto había terminado octavo, pero partirá séptimo por la penalización a Antonelli. Así, el argentino logró su mejor clasificación en la F1.
El francés Pierre Gasly dio este sábado el gran golpe en Monza y, contra todo pronóstico, consiguió la pole position del Gran Premio de Italia tras una impresionante Q3.
El piloto de Alpine marcó 1m21s786 y superó por apenas 60 milésimas al británico George Russell (Mercedes), mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) terminó tercero. Asimismo, Franco Colapinto terminó 8° con 1m22s220, pero finalmente largará desde el séptimo puesto, debido a la penalización que arrastra el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que había terminado séptimo y deberá partir desde el fondo. Para el argentino, además, se trató de su mejor clasificación en la Fórmula 1.
En la Q1, Colapinto ya había mostrado un gran ritmo y terminó 4° con 1m22s662, mientras que Gasly fue el más rápido con 1m22s612, apenas 50 milésimas por delante de su compañero. Ambos Alpine avanzaron con comodidad a la segunda tanda, dejando buenas sensaciones de cara a la definición.
La Q2 tuvo a Ferrari al borde del abismo. Colapinto terminó 8° con 1m22s400, por delante del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, que quedaron 9° y 10°, respectivamente. La escudería italiana se complicó sola y durante varios minutos peligró seriamente su clasificación a la Q3, aunque finalmente ambos pilotos lograron meterse entre los diez mejores. Colapinto, además, registró el mejor tiempo de toda la clasificación en el primer sector, una muestra del ritmo que consiguió el Alpine.
Y en la Q3 llegó la sorpresa del sábado: Gasly sacó una vuelta espectacular y se quedó con una pole que parecía impensada para Alpine. Colapinto cerró octavo, pero gracias a la penalización de Antonelli subirá al séptimo lugar de la grilla, desde donde buscará sumar puntos importantes en la carrera de este domingo. El Gran Premio de Italia se disputará desde las 10, hora argentina, a 53 vueltas del circuito de Monza.
En la tercera práctica libre, Colapinto terminó 10° con 1m23s101, apenas por detrás de Gasly, que fue 9° con 1m22s898. El más rápido fue George Russell, seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen. Los dos Alpine quedaron entre los diez primeros y anticiparon el buen rendimiento que luego mostrarían en la clasificación.
Durante el viernes, Colapinto también había dejado buenas sensaciones. En la FP1 terminó como el mejor Alpine, mientras que en la FP2 mantuvo un ritmo competitivo y el equipo avanzó con la puesta a punto del auto. Ese trabajo previo terminó dando sus frutos el sábado, con Gasly logrando la pole y Colapinto consiguiendo la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1.
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