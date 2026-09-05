Enzo Fernández debutó como titular en el triunfo del Manchester City ante Coventry

El encuentro fue controlado por el equipo dirigido por Enzo Maresca, que no pasó grandes sobresaltos y sostuvo la ventaja durante el resto del partido. En el segundo tiempo, Fernández volvió a asistir a Haaland, quien marcó otro tanto que finalmente fue anulado por posición adelantada.

El mediocampista argentino fue reemplazado a los 75 minutos y recibió los aplausos de todo el estadio. Durante su debut completó el 90% de sus pases, remató dos veces al arco, creó una ocasión de gol y recuperó seis pelotas mediante barridas, intercepciones y duelos aéreos.

El estreno se produjo pocos días después de que Fernández se convirtiera en uno de los protagonistas del mercado de pases. El Manchester City pagó 145 millones de euros para quedarse con su pase tras su salida del Chelsea, en una de las transferencias más caras de la historia del fútbol.

Con la victoria, el Manchester City se mantiene como líder de la Premier League con nueve puntos, luego de ganar sus tres partidos disputados. El equipo de Fernández comenzó así la tercera fecha con puntaje ideal.

La jornada del sábado también tuvo el empate 2-2 entre Newcastle y Bournemouth. El conjunto local remontó una desventaja de dos goles con tantos de Harvey Barnes y Aaron Ramsey, después de que James Tavernier y Malick Thiaw, en contra, pusieran en ventaja al visitante. Además, Crystal Palace derrotó 3-2 al Fulham con un doblete de Tyrick Mitchell y otro gol de Ben Chilwell, mientras que Josh King y César Palacios marcaron para el local.

Brighton empató 1-1 con Leeds United, con goles de Jayden Bogle para la visita y Luka Vuškovi para el conjunto local. Brentford y Sunderland igualaron por el mismo resultado, con tantos de Vitaly Janelt y Enzo Le Fée, de penal. En el último partido de la jornada, Nottingham Forest y Tottenham empataron 0-0.