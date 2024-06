Franco Colapinto reveló que está muy cerca de la Fórmula 1

Durante una entrevista para Olé, Colapinto destacó el apoyo de la gente: "Es algo que te da más tranquilidad, dice que estás haciendo las cosas muy bien y te da seguridad. Motivación y seguir luchando por eso que querés. Es un proyecto en el que al final estamos muy cerca de la Fórmula 1".

De esta manera, Colapinto podría convertirse en el primer argentino en llegar a la categoría reina del automovilismo mundial desde Gastón Mazzacane en 2001.

"Me veo en la Fórmula 1. Creo que en la Fórmula 2 hay un nivel altísimo en muchos pilotos que van a llegar a al Fórmula 1 tarde o temprano, y obviamente que me veo ahí. Me siento un privilegiado de ser de esos 40 que estamos entre la Fórmula 1 y 2", continuó el argentino.

Colapinto también recordó su victoria en Ímola y la importancia que tuvo: "Esta temporada dimos un buen paso para adelante, y obviamente haber ganado allí creo que fue un poco el resumen", y agregó: "Fue un fin de semana muy especial, justo la semana después de que se murió el Flaco Traverso; el haber ganado con su nombre fue algo muy lindo. Además recibí la remera de (Lionel) Messi el mismo día, es como que se juntaron muchas emociones".

Luego de aquel obsequio de Messi, Colapinto intentará enviarle un casco al capitán de la Selección argentina: "Se lo vamos a mandar con Biza (amigo en común que tienen)".

Con respecto a la posibilidad de un plan B en caso de no llegar a la máxima categoría, se mostró contundente: "A mí me gustaría correr en la Fórmula 1, después hay un montón de categorías de máximo nivel en las que también me encantaría correr. Pero quiero llegar a la Fórmula 1".

Por último, analizó el circuito de Barcelona, donde correrá este fin de semana: "Tengo muchas ganas de correr ahí, me gusta y lo conozco".