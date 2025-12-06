Franco Colapinto, frustrado tras clasificar último en Abu Dabi: "Es muy difícil

"No tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito; la verdad es muy difícil”, resumió con bronca.

Colapinto, que había comenzado el viernes con buenas sensaciones en la primera práctica libre, destacó que incluso mejoró “menos de un segundo” entre la FP1 y la qualy, una diferencia insuficiente en un circuito que exige una respuesta precisa del monoplaza. “Con menos nafta y más motor tendría que ser mucho más, por eso no entiendo qué es lo que pasa”, insistió.

Estabilidad

El argentino, de 22 años, reconoció que la falta de estabilidad del auto complicó su vuelta rápida y generó dudas internas sobre el comportamiento del Alpine en condiciones de clasificación, un aspecto que el equipo francés deberá revisar de cara al futuro inmediato.

Con el último lugar en la grilla, las expectativas para la carrera en Yas Marina cambian completamente. En un trazado donde los sobrepasos suelen ser escasos y la gestión de neumáticos es determinante, Colapinto deberá apostar a una estrategia alternativa, confiando en un posible Safety Car o en una lectura acertada del desgaste para escalar posiciones.

Más allá de lo que ocurra el domingo, el propio piloto considera que este tipo de fines de semana, aunque frustrantes, son parte del aprendizaje. La necesidad de mejorar la comunicación técnica con el equipo, interpretar mejor las variaciones del auto y adaptarse a un monoplaza inestable serán claves en su evolución dentro de la categoría. “Hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda”, cerró.