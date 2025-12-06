Gran Premio de Abu Dhabi: Franco Colapinto no pasó la Q1 y largará último

Las dificultades se hicieron evidentes desde el principio: dos de sus vueltas fueron anuladas por la FIA al exceder los límites del circuito en la curva 1. Con un único intento válido en neumáticos blandos, marcó un tiempo de 1:23.890, quedando a cuatro décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que finalizó 19°.

Anteriormente, Colapinto había registrado 1:23.947, pero también le fue anulado por la misma razón. "No tenía grip (agarre) atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, lamentó.

abudhabiclasificacion Así quedó la grilla de largada para el Gran Premio de Abu Dhabi.

Junto con los dos pilotos de Alpine, también fueron eliminados en el primer corte Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Alex Albon (Williams) y Lewis Hamilton (Ferrari), lo que demuestra que las dificultades del circuito de Yas Marina.

Desde el box de Alpine sólo hubo resignación. En las redes sociales del equipo expresaron su frustración con un mensaje claro: “Los límites de la pista no son nuestros amigos hoy”. Gasly también vio cómo su tiempo con gomas duras fue eliminado y tuvo que conformarse con su registro en neumáticos medios.

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) tuvo un rendimiento destacado en las pruebas de clasificación y consiguió la pole position para el Gran Premio de Abu Dabi, donde se definirá el campeonato de Fórmula 1. El neerlandés, que este domingo irá en busca de su quinto título consecutivo, registró un tiempazo de 1:22,207 en la Q3 y le sacó 201 milésimas al británico Lando Norris y 230 al australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Norris llegará a la definición del título como líder del Campeonato de Pilotos con 408 unidades, por lo que será campeón si queda 1°, 2° o 3° sin importar los resultados de Verstappen (396) y Piastri (392). El neerlandés de Red Bull deberá quedar en los tres primeros lugares de la cita y esperar la ubicación final de Norris para soñar con conquistar su quinta corona de pilotos. El australiano necesitará ganar o quedar segundo y esperar malos resultados de Max y Lando para dar el batacazo.