Lando Norris fue el más rápido en las dos prácticas, Colapinto tuvo una buena y una mala

El argentino Franco Colapinto tuvo una buena FP1 (10º con + 0.370), en la que compartió pista con muchos rookies, aquellos pilotos jóvenes, generalmente de Fórmula 2, que son parte del equipo y las escuderías están obligadas a darles participación en al menos dos prácticas durante la temporada. De los 20 pilotos, solo 10 titulares participaron de esta práctica: Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hulkenberg, Russell, Bortoleto, Bearman, Sainz, y el pilarense de Alpine.

En cuanto a la FP2, ya con todos los titulares, nuevamente el puntero del campeonato hizo el mejor tiempo, por delante de su perseguidor, Max Verstappen (Red Bull), y Piastri (McLaren), el otro que pelea por el título, finalizó 11º. Esta vez Colapinto no tuvo una buena participación, encontró complicaciones en algunas curvas y finalizó 19º, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y no dudó en mostrar su frustración: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”.

¿Cómo sigue?

La última fecha continuará en la jornada del sábado, con la Práctica Libre 3 desde las 7.30, y la clasificación a las 11. El domingo será la carrera, a las 10, en la que Norris, Verstappen y Piastri y buscarán quedarse con el campeonato mundial.