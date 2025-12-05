Lando Norris fue el más rápido en las dos prácticas, Colapinto tuvo una buena y una mala

El piloto de McLaren hizo los mejores tiempos en ambas pruebas, la primera protagonizada por muchos rookies en varios equipos, la segunda con todos los titulares.
Comenzó el último fin de semana de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y se concretaron las dos primeras prácticas libres, con Lando Norris (McLaren) como el más rápido en ambas, con 1:24.485 en la primera, y 1:23.083 en la segunda.
El argentino Franco Colapinto tuvo una buena FP1 (10º con + 0.370), en la que compartió pista con muchos rookies, aquellos pilotos jóvenes, generalmente de Fórmula 2, que son parte del equipo y las escuderías están obligadas a darles participación en al menos dos prácticas durante la temporada. De los 20 pilotos, solo 10 titulares participaron de esta práctica: Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hulkenberg, Russell, Bortoleto, Bearman, Sainz, y el pilarense de Alpine.
En cuanto a la FP2, ya con todos los titulares, nuevamente el puntero del campeonato hizo el mejor tiempo, por delante de su perseguidor, Max Verstappen (Red Bull), y Piastri (McLaren), el otro que pelea por el título, finalizó 11º. Esta vez Colapinto no tuvo una buena participación, encontró complicaciones en algunas curvas y finalizó 19º, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y no dudó en mostrar su frustración: “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos”.
La última fecha continuará en la jornada del sábado, con la Práctica Libre 3 desde las 7.30, y la clasificación a las 11. El domingo será la carrera, a las 10, en la que Norris, Verstappen y Piastri y buscarán quedarse con el campeonato mundial.
