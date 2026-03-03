Franco Colapinto: su objetivo este año, la admiración por Messi y sus fobias

"El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora que ha llegado, el objetivo es claro: rendir con fuerza y obtener resultados consistentes. Creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante", contó Colapinto sus metas en consonancia con lo expresado Flavio Briatore en cada oportunidad que es consultado al respecto.

"La preparación ha sido una experiencia totalmente nueva para mí, ya que por primera vez en mi carrera he podido completar un programa de invierno completo", celebró el pilarense, que tanto en 2024 como en 2025 se subió a los autos con las temporadas ya empezadas (primero, para reemplazar a Logan Sargeant, y luego, a Jack Doohan).

"Tras haber disputado 26 Grandes Premios, me siento con más experiencia y entiendo mejor lo que se necesita para progresar como piloto y atleta profesional. He trabajado duro física y mentalmente, concentrándome en cada detalle para asegurarme de estar listo", advirtió Colapinto.

Por otro lado, sobre sus miedos fue directo: “No me gustan las arañas, las serpientes, los escorpiones. Esas cosas. No me caen bien”. Y por último, cuando le preguntaron a quién admira fuera de la F1, la respuesta fue cantada: “Admiro mucho a Messi”.