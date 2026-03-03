Atlético Madrid eliminó al Barcelona y clasificó a la final de la Copa del Rey

Pese a ser goleado 3 a 0 en el Camp Nou, el equipo de Diego Simeone avanzó al partido por el título por el contundente 4 a 0 a favor que logró en la ida en su casa.
Atlético Madrid cayó por 3 a 0 ante Barcelona en el Camp Nou, pero logró clasificarse a la final de la Copa del Rey gracias al contundente 4-0 que había conseguido en el partido de ida de local. El equipo de Diego Simeone fue muy superado pero logró con sufrimiento avanzar al partido por el título con un 4 a 3 a favor en la global.
Barcelona salió decidido a buscar la hazaña desde el primer minuto: presionó alto, dominó la posesión y generó peligro constante ante un Atlético replegado. A los 29 minutos del primer tiempo, Marc Bernal abrió el marcador tras una gran jugada de Lamine Yamal y en el cierre de la etapa inicial Raphinha amplió de penal luego de una infracción dentro del área.
En el complemento, el conjunto catalán mantuvo la intensidad y volvió a golpear a los 27 minutos, otra vez por intermedio de Bernal, que apareció libre en el segundo palo para marcar el 3-0 y dejar la serie al borde del empate global. El local necesitaba un tanto más para forzar el alargue y arrinconó al conjunto madrileño contra su arco.
Sin embargo, Atlético encontró en Juan Musso a su figura para lograr su objetivo. El arquero argentino respondió con atajadas clave en el segundo tiempo y sostuvo la ventaja global en los momentos de mayor asedio. El equipo del Cholo resistió, más allá de pasarla mal, con sacrificio colectivo hasta el pitazo final.
Pese a la dura derrota y a una imagen defensiva exigida al límite, el conjunto rojiblanco celebró la clasificación y ahora espera en la final al ganador del cruce entre Athletic Club y Real Sociedad.
comentar