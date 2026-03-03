Torneo Apertura: Racing goleó 3 a 0 a Atlético Tucumán y se metió en puestos de playoffs

El equipo local avisó primero con un remate lejano de Leonel Di Plácido que obligó a una gran intervención del arquero académico. Atlético manejó la pelota, presionó alto y generó peligro, pero careció de eficacia. Racing, en cambio, fue contundente: a los 34 minutos del primer tiempo, Duván Vergara armó una gran jugada individual por izquierda y definió sin ángulo para abrir el marcador.

En el complemento, el conjunto tucumano volvió a merodear el área rival y tuvo chances claras, incluida una doble oportunidad con una definición al palo y una posterior intervención brillante de Cambeses. Cuando mejor estaba el Decano, Racing volvió a golpear tras una asistencia de Bruno Zuculini y Vergara empujó la pelota a la red.

Sobre el cierre, con Atlético volcado al ataque, Santiago Solari selló la goleada en tiempo de descuento para darle cifras definitivas al encuentro. Así, el equipo de Gustavo Costas se llevó tres puntos valiosos fuera de casa, mientras que el conjunto local quedó con la sensación de que mereció mucho más y sumó su tercera derrota al hilo.

El resumen de Atlético Tucumán 0-3 Racing