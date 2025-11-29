Mauricio Macri se sumó a las críticas contra Chiqui Tapia: "Es producto de una decadencia"

Macri expresó en una entrevista con TN que el fútbol argentino está atravesando “un proceso de deterioro” y advirtió sobre las posibles repercusiones a mediano plazo. “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que se está haciendo en el resto del mundo. Vamos a seguir pagando las consecuencias", consideró.

Las declaraciones del exmandatario se produjeron tras la oficialización de la sanción contra Verón y su club, una medida que intensificó las tensiones internas y generó reacciones de diversas figuras políticas. “Algo tan apasionante y hermoso como el fútbol hoy está sumergido en la oscuridad”, comentó el exdirigente de Boca.

El viernes se concretó la segunda reunión en pocos días entre el presidente Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri. Mauricio Macri se sumó a la postura del gobierno de Javier Milei y profundizó sus diferencias con Chiqui Tapia.

Los cuestionamientos de Macri surgieron en medio de un conflicto que tiene a Tapia en el centro de la polémica. La tensión creció cuando la AFA otorgó el título de campeón a Rosario Central, decisión que llevó a los jugadores de Estudiantes a realizar un “pasillo de espaldas” en señal de protesta, lo que provocó una sanción por parte de la AFA.

Las diferencias entre Macri y Tapia no son nuevas. "La AFA ha tomado decisiones populistas inaceptables, como suspender descensos continuamente y sumar equipos a Primera División”, comentó en su momento. "No existe la competencia, la meritocracia, el Fair Play ni las reglas de juego. El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”, agregó.

En los últimos días, el gobierno de Milei emprendió una puja contra la AFA y Tapia. Horas más tarde de la oficialización de la dura sanción contra Verón y los jugadores de Estudiantes, el líder de La Libertad Avanza hizo pública su decisión de no viajar al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Milei se iba a mostrar el próximo 5 de diciembre junto a su par norteamericano, Donald Trump, en el Palco de Honor para seguir de cerca el sorteo de los grupos del torneo internacional. Sin embargo, optó por evitar estar presente en el evento deportivo que se celebra en Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ubicado en Washington D. C.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ayer juró como senadora y se transformó en la jefa de bloque libertario, expresó: “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.