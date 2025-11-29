Franco Colapinto larga último en Qatar y fue autocrítico:"Es culpa mía, manejé muy mal"

Durante la Q1, Colapinto había marcado un tiempo competitivo en su primer intento. Pero la dirección de carrera detectó que el pilarense había tocado la leca en una de las curvas rápidas y su registro quedó invalidado. Sin una vuelta sólida en los intentos siguientes, terminó último y sin chances de avanzar a la Q2, un golpe duro en la penúltima fecha del calendario.

La jornada ya venía complicada para el argentino. Más temprano, en la carrera Sprint, tampoco logró encontrar ritmo y terminó nuevamente en el último lugar. “No manejé bien y no me sentí bien”, reconoció con honestidad tras bajarse del auto. “Me fui afuera dos veces en las primeras vueltas y en la última tampoco fue buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no cerré una buena vuelta”, dijo visiblemente fastidiado.

ssstwitter.com_1764446641916

Franco Colapinto: "Conducí muy mal"

En un análisis todavía más crudo, completó: “Conducí muy mal durante toda la sesión. Perdí tiempo, no hice una vuelta limpia y no pude maximizar el rendimiento del coche. Es culpa mía. Hoy no hice un buen trabajo”. La autocrítica contrastó con la postura que mantuvo en otros fines de semana, cuando apuntó más a las dificultades del auto que a su propia performance.

G67vCKeWEAAkS-v

Mientras Colapinto intentará recomponer la confianza de cara a la carrera del domingo -donde adelantar es especialmente difícil en Lusail-, su compañero Pierre Gasly logró una buena actuación. El francés avanzó hasta la Q3 y se aseguró el noveno puesto de largada, reflejando el potencial del Alpine en condiciones ideales.

G68hjB3W0AAgRC9

McLare hizo 1-2 en la clasificación

En lo más alto de la grilla, McLaren dominó por completo la clasificación. El australiano Oscar Piastri se quedó con la pole position y largará acompañado por su compañero británico Lando Norris. Detrás de ellos partirá Max Verstappen, decidido a mantener vivas sus chances de pelear el título: llega a Qatar tercero en el campeonato, con 371 puntos, por detrás de Norris (396) y Piastri (374). El neerlandés busca su quinto título mundial, luego de haberse consagrado entre 2021 y 2024.

AP25333698423915 (1)

Con un panorama complejo y sin una buena base de trabajo, Colapinto afrontará este domingo una carrera que se anticipa difícil. Desde el último lugar y con pocas posibilidades de sobrepaso en la pista qatarí, el desafío será encontrar ritmo, evitar errores y, sobre todo, recuperar sensaciones.