Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

El Lobo, conducido por Fernando Zaniratto, llega con un presente irregular: suma dos victorias y dos caídas en el arranque del campeonato. La última presentación fue una derrota por 2 a 0 ante Barracas Central. Sin embargo, en el Bosque la historia suele ser otra y buscará apoyarse en su gente para sanar la herida de la eliminación sufrida el pasado 8 de diciembre, cuando el Pincha los dejó afuera en las semifinales del torneo anterior.

edlp-vs-gelp_416x234 Gimnasia y Estudiantes se vuelven a enfrentar después de dos meses, en lo que fueron las semifinales del Torneo Clausura 2025.

Por el lado de Estudiantes, el panorama es otro. El último campeón del fútbol argentino viene de ganarle a Riestra y lleva dos triunfos y dos empates en el torneo.

En cuanto a lo futbolístico, ambos entrenadores pondrían en cancha equipos muy similares a los de aquel último cruce histórico. Gimnasia apostaría por la jerarquía de Ignacio Fernández en la creación y la rebeldía de Nicolás Barros Schelotto, mientras que el León contaría con la experiencia de Fernando Muslera en el arco, el olfato goleador de Guido Carrillo arriba y con Edwuin Cetré, el colombiano que fue noticia la última semana por su posible salida de Estudiantes y su trunca llegada a Boca.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Gimnasia.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Hora: 17.

TV: TNT Sports.