Gimnasia y Estudiantes juegan el clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

Se enfrentarán por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 en el Bosque. El último clásico fue en las semifinales del campeonato anterior y terminó con triunfo del Pincha, en un paso clave hacia el título.
FGimnasia y Estudiantes se verán las caras este domingo desde las 17, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Bosque será el escenario de un nuevo capítulo de la rivalidad más intensa de la ciudad, en un duelo que promete ser una revancha directa de lo ocurrido hace apenas dos meses.
El Lobo, conducido por Fernando Zaniratto, llega con un presente irregular: suma dos victorias y dos caídas en el arranque del campeonato. La última presentación fue una derrota por 2 a 0 ante Barracas Central. Sin embargo, en el Bosque la historia suele ser otra y buscará apoyarse en su gente para sanar la herida de la eliminación sufrida el pasado 8 de diciembre, cuando el Pincha los dejó afuera en las semifinales del torneo anterior.
Por el lado de Estudiantes, el panorama es otro. El último campeón del fútbol argentino viene de ganarle a Riestra y lleva dos triunfos y dos empates en el torneo.
En cuanto a lo futbolístico, ambos entrenadores pondrían en cancha equipos muy similares a los de aquel último cruce histórico. Gimnasia apostaría por la jerarquía de Ignacio Fernández en la creación y la rebeldía de Nicolás Barros Schelotto, mientras que el León contaría con la experiencia de Fernando Muslera en el arco, el olfato goleador de Guido Carrillo arriba y con Edwuin Cetré, el colombiano que fue noticia la última semana por su posible salida de Estudiantes y su trunca llegada a Boca.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Estadio: Gimnasia.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Fernando Espinoza.
Hora: 17.
TV: TNT Sports.
