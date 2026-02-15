Lo quiere Riquelme: Adam Bareiro suena fuerte para ser refuerzo de Boca

El delantero paraguayo, con pasado en River y San Lorenzo, está en la órbita del Xeneize. El club ya hizo una oferta al Fortaleza para adquirir el 100% del futbolista. ¿Qué dijo Bareiro sobre el interés de Boca?
Con la posibilidad de incorporar en este mercado de pases, Boca sigue intentando reforzarse, en este caso para el puesto de centrodelantero. Por la gran cantidad de lesiones y el bajo nivel de los que ya forman parte del plantel, el Xeneize busca a un exjugador de River para solucionar esta situación.
El club presidido por Juan Román Riquelme apunta a traer un jugador que se encuentra en el fútbol brasileño y tiene pasado en el torneo argentino. Boca le ofertó 3 millones de dólares por el 100% del pase de Adam Bareiro al Fortaleza, donde el 9 paraguayo se desempeña en la actualidad.
Durante este 2026, el exdelantero de San Lorenzo y River marcó cuatro goles en ocho partidos. El año pasado hizo siete y descendió con el equipo brasileño. En su paso por el fútbol argentino mostró un gran nivel en el Ciclón y tuvo un paso efímero por el Millonario.
En el Cuervo, Bareiro jugó un total de 120 partidos y marcó 40 goles en cuatro temporadas, mientras que en el equipo de Núñez disputó 16 partidos sin anotar.
En medio de los rumores por una posible salida del Fortaleza y por los mensajes de los hinchas pidiendo que se quede, Bareiro expresó después del último partido: "La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente es gracias a ellos. Soy agradecido”. Y agregó: "Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Sólo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”.
Este movimiento de mercado también depende de River, que tiene el 50% de la ficha del delantero paraguayo, y Stefano Di Carlo es el que tiene que decidir si está dispuesto a cederle su parte del jugador a su eterno rival.
comentar