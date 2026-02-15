Franco Armani sigue sin recibir el alta médica: ¿se pierde el partido con Ciudad Bolívar?

El experimentado arquero, que no sumó minutos en lo que va de 2026, se entrena a la par de sus compañeros desde hace dos semanas, pero el cuerpo médico todavía no le dio el visto bueno. El 4 de enero, vale recordar, sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho que lo dejó fuera de los amistosos ante Millonarios y Peñarol. Luego, una inflamación en el tendón de Aquiles demoró aún más su recuperación.

Ante ese escenario, Marcelo Gallardo volvió a confiar en Santiago Beltrán, que respondió en los primeros encuentros sin recibir goles, aunque en las últimas dos presentaciones el equipo mostró falencias defensivas y le convirtieron cinco tantos: cuatro frente a Tigre en el Monumental y uno ante Argentinos Juniors en La Paternal.

Ezequiel Centurión, recuperado de su lesión en la muñeca, aparece como alternativa en el arco. Sin embargo, con el ciclo del Muñeco bajo presión tras dos derrotas consecutivas, el técnico podría inclinarse por una base titular para el cruce frente a Ciudad de Bolívar, que viene de debutar con empate ante Godoy Cruz.

image Franco Armani se lesionó durante la pretemporada.

La lesión grave de Juan Portillo

A la espera del alta médica de Armani, Gallardo recibió otra noticia negativa. Se debe a que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, en una desafortunada jugada sobre el final del partido contra Argentinos Juniors. El volante, de 25 años, tuvo una rotura en el ligamento cruzado anterior derecho, así como también una distensión del ligamento colateral medial.

En ese contexto, Portillo deberá afrontar una operación que será seguida de un largo proceso de recuperación y rehabilitación, que lo impedirá de volver a disputar partidos del Torneo Apertura al mantenerlo alejado de las canchas por, como mínimo, ocho meses.

El futbolista había intentado disputar una pelota con el mediocampista Federico Fattori, para lo cual saltó y, al caer, su rodilla derecha perdió estabilidad y se dobló hacia el lado interno, estirando por demás sus ligamentos cruzado y colateral y generando distintas lesiones.

Preocupado y en medio de las lágrimas, Portillo se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la lesión y tuvo que ser retirado del campo de juego, a pesar de que su equipo ya no tenía variantes, para luego abandonar la cancha con una férula que inmovilizaba la articulación.