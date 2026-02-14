Huracán le ganó a Sarmiento y sumó su segundo éxito al hilo

Desde el arranque, el duelo planteó una lucha intensa en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos logró adueñarse con claridad de la pelota, aunque la primera aproximación nítida fue para la visita: a los 8 minutos, Diego Churín ganó de cabeza tras un centro, pero su intento se fue por encima del travesaño. Huracán, lejos de desesperarse, comenzó a adelantarse de a poco y a encontrar en la pelota parada su principal vía de ataque.

El Globo avisó con un remate de Emmanuel Ojeda que pasó muy cerca del palo luego de una infracción, en una de las pocas acciones de riesgo de una primera etapa muy cortada. Con el correr de los minutos, el local asumió mayor protagonismo territorial, presionó en campo rival y forzó errores defensivos, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero.

La situación más clara del primer tiempo llegó a los 34 minutos. Jordy Caicedo recibió dentro del área por el sector derecho, se acomodó y sacó un derechazo potente que exigió una buena respuesta de Javier Burrai.

Poco después, Leonardo Gil probó desde más de 30 metros y Ojeda también se animó desde afuera, pero el marcador no se movió. Así, entre interrupciones constantes y escaso juego asociado, ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

El complemento mantuvo la misma tónica. Sarmiento, conducido por Facundo Sava, apostó a la intensidad, pero incurrió en reiteradas infracciones que le valieron varias amonestaciones y le impidieron asentarse en campo contrario. Huracán, por su parte, siguió buscando con paciencia, aunque le costó generar circuitos ofensivos claros.

Se quebró la paridad

La paridad finalmente se quebró a los 67 minutos, con una jugada tan simple como efectiva. César Ibáñez ejecutó un lateral largo al corazón del área y Juan Bisanz, que había ingresado para aportar movilidad, anticipó a todos con un certero cabezazo para el 1-0. Un recurso poco habitual que terminó siendo decisivo en un partido sin demasiados espacios.

Con la ventaja a su favor, Huracán ganó en tranquilidad y manejo. Incluso, Bisanz estuvo cerca de ampliar la diferencia pocos minutos después, pero Burrai respondió junto al palo. En el tramo final, el local controló el ritmo sin sobresaltos frente a un Sarmiento que nunca encontró claridad para inquietar.

El pitazo final desató el festejo en el Ducó. Huracán sumó su segunda victoria consecutiva, extendió el buen momento tras el clásico y se consolida en las primeras posiciones de la Zona B. En la próxima fecha, el Globo visitará a Deportivo Riestra, mientras que Sarmiento buscará recuperarse ante Estudiantes de La Plata.