GP de Australia con tres argentinos: Franco Colapinto corre en la Fórmula 1, Varrone en la F2 y Colnaghi en la F3

Australia abre la temporada 2026 con un hecho histórico para el país: un argentino en cada categoría y todas las miradas puestas en el estreno de Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1.
El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 pondrá primera este fin de semana en Melbourne y todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que inicia su primera temporada completa como piloto titular en la Máxima. El escenario será el clásico Gran Premio de Australia, en el técnico y veloz Circuito Albert Park, trazado urbano que abre una nueva era reglamentaria en 2026.
El piloto de Pilar afronta el desafío con Alpine F1 Team, escudería que estrena el A526, ahora con unidad de potencia Mercedes. En la previa, Colapinto completó una exigente pretemporada en Sakhir, donde acumuló 352 vueltas y 2.452 kilómetros de rodaje. Su mejor registro fue de 1:33.818, muy cerca del 1:33.421 marcado por su compañero Pierre Gasly, dato que reflejó una evolución sostenida del conjunto francés.
Más allá de los números, el argentino llega con el objetivo de consolidarse desde la primera fecha. Albert Park combina rectas de alta velocidad con sectores técnicos de baja adherencia y muros cercanos, una configuración que históricamente genera neutralizaciones y estrategias cambiantes. En ese contexto, la gestión de neumáticos y la precisión en clasificación serán determinantes para aspirar a los puntos en el arranque del campeonato.
El campeonato 2026 tendrá además la defensa del título por parte de Lando Norris, campeón vigente con McLaren, en una temporada que promete paridad por el nuevo reglamento técnico.
Jueves 5 de marzo
Prácticas libres 1: 22:30
Viernes 6 de marzo
Prácticas libres 2: 02:00
Prácticas libres 3: 22:30
Sábado 7 de marzo
Clasificación: 02:00
Domingo 8 de marzo
Carrera: 01:00
La transmisión en Argentina estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.
En la antesala directa de la F1, Nicolás Varrone debutará en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. El piloto de 25 años iniciará su primera temporada en la categoría con el objetivo de consolidarse en el escalón previo a la elite.
En la pretemporada de Barcelona completó 158 vueltas y marcó 1m23s760, enfocando el trabajo en simulaciones de clasificación y gestión de neumáticos, un aspecto central en una categoría monomarca. La actividad también podrá verse por Disney+.
Jueves 5 de marzo
Práctica Libre: 20:00
Viernes 6 de marzo
Clasificación: 00:55
Sábado 7 de marzo
Sprint Race: 00:10
Feature Race: 21:25
Transmisión por Disney+.
Con 17 años, Mattia Colnaghi comenzará su camino en la Fórmula 3 junto a MP Motorsport. Nacido en Monza y representante argentino, integra desde 2025 el programa Red Bull Junior Team, respaldo clave en su proyección.
Campeón de la Eurocup-3 y del campeonato español de Fórmula 4, Colnaghi inicia en Australia un proceso formativo que acompaña el gran eje del fin de semana: la consolidación de Colapinto en la Fórmula 1 y la presencia argentina en los dos escalones previos hacia la Máxima.
Jueves 5 de marzo
Práctica Libre: 18:50
Viernes 6 de marzo
Clasificación: 00:00
Carrera Sprint: 21:15
Sábado 7 de marzo
Feature Race: 18:50
Transmisión por Disney+.