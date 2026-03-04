GP de Australia con tres argentinos: Franco Colapinto corre en la Fórmula 1, Varrone en la F2 y Colnaghi en la F3

El piloto de Pilar afronta el desafío con Alpine F1 Team, escudería que estrena el A526, ahora con unidad de potencia Mercedes. En la previa, Colapinto completó una exigente pretemporada en Sakhir, donde acumuló 352 vueltas y 2.452 kilómetros de rodaje. Su mejor registro fue de 1:33.818, muy cerca del 1:33.421 marcado por su compañero Pierre Gasly, dato que reflejó una evolución sostenida del conjunto francés.

Más allá de los números, el argentino llega con el objetivo de consolidarse desde la primera fecha. Albert Park combina rectas de alta velocidad con sectores técnicos de baja adherencia y muros cercanos, una configuración que históricamente genera neutralizaciones y estrategias cambiantes. En ese contexto, la gestión de neumáticos y la precisión en clasificación serán determinantes para aspirar a los puntos en el arranque del campeonato.

HA3NqhbaAAAkM06 Colapinto inicia su primera temporada completa en la F1 con Alpine.

El campeonato 2026 tendrá además la defensa del título por parte de Lando Norris, campeón vigente con McLaren, en una temporada que promete paridad por el nuevo reglamento técnico.

Cronograma del GP de Australia de Formula 1 (hora argentina)

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02:00

Prácticas libres 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01:00

La transmisión en Argentina estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.

FIA Formula 2 Championship: el estreno de Nicolás Varrone

En la antesala directa de la F1, Nicolás Varrone debutará en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing. El piloto de 25 años iniciará su primera temporada en la categoría con el objetivo de consolidarse en el escalón previo a la elite.

KYPL5XJN4JGYTJMQYOP3GOEULA Varrone debuta en la antesala de la Máxima con Van Amersfoort Racing y busca consolidarse en el camino hacia la F1.

En la pretemporada de Barcelona completó 158 vueltas y marcó 1m23s760, enfocando el trabajo en simulaciones de clasificación y gestión de neumáticos, un aspecto central en una categoría monomarca. La actividad también podrá verse por Disney+.

Cronograma de la Fórmula 2 (hora argentina)

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre: 20:00

Viernes 6 de marzo

Clasificación: 00:55

Sábado 7 de marzo

Sprint Race: 00:10

Feature Race: 21:25

Transmisión por Disney+.

FIA Formula 3 Championship: el inicio internacional de Mattia Colnaghi

Con 17 años, Mattia Colnaghi comenzará su camino en la Fórmula 3 junto a MP Motorsport. Nacido en Monza y representante argentino, integra desde 2025 el programa Red Bull Junior Team, respaldo clave en su proyección.

VNKCdbyXd_1290x760__1

Campeón de la Eurocup-3 y del campeonato español de Fórmula 4, Colnaghi inicia en Australia un proceso formativo que acompaña el gran eje del fin de semana: la consolidación de Colapinto en la Fórmula 1 y la presencia argentina en los dos escalones previos hacia la Máxima.

Cronograma de la Fórmula 3 (hora argentina)

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre: 18:50

Viernes 6 de marzo

Clasificación: 00:00

Carrera Sprint: 21:15

Sábado 7 de marzo

Feature Race: 18:50

Transmisión por Disney+.