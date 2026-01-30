Gustavo Fernández sigue haciendo historia en el tenis adaptado

Por primera vez, el Lobito se alzó con el título en dobles en el certamen australiano, luego de haber disputado semifinales en siete de sus nueve participaciones previas. El encuentro decisivo se jugó en el Kia Arena y se extendió por una hora y cinco minutos.

El partido fue un claro dominio del binomio Fernández-Oda, que impuso condiciones desde el inicio y no dejó margen para sorpresas. Con una actuación sólida y contundente, sellaron el triunfo en apenas una hora y cinco minutos de juego.

La consagración tuvo un valor especial para Fernández, ya que además de quedarse con el Abierto de Australia logró completar el Grand Slam carrera en dobles, un hito que implica haber conquistado los cuatro torneos grandes: Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Este título significó la cuarta corona de Grand Slam en dobles para el argentino, quien previamente se había consagrado en Roland Garros 2019, Wimbledon 2015 y 2022, y el US Open 2025.

Su trayectoria en singles también es destacada: Fernández acumula cinco títulos de Grand Slam, tras imponerse en el Abierto de Australia 2017 y 2019, Roland Garros 2016 y 2019, y Wimbledon 2019.

Amigos y rivales en un mismo día

La jornada tuvo un condimento particular para Fernández y Oda, ya que horas antes de levantar el trofeo en dobles se habían enfrentado entre sí en las semifinales de singles.

En ese duelo, el triunfo fue para el japonés de 19 años, que se impuso por 6-1 y 7-6(2) tras una hora y 21 minutos de partido.

Oda se consolida así como la gran figura del circuito y buscará su séptimo título de Grand Slam en singles, lo que además significaría el cuarto consecutivo, tras los logrados en Roland Garros, Wimbledon y el US Open 2025.

