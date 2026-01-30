Quedaron definidos los Playoffs de la Champions League 2026

Embed

El sorteo para determinar los emparejamientos se realizó este viernes y enfrentará a los equipos que terminaron entre el 9° y el 24° puesto. Los clubes del 9° al 16° fueron cabezas de serie y se medirán con los ocho restantes, formando cuatro parejas principales:

9° y 10° vs. 23° y 24°

11° y 12° vs. 21° y 22°

13° y 14° vs. 19° y 20°

15° y 16° vs. 17° y 18°

Todos los cruces de los playoffs de la Champions League:

PlayOffs Champions League

Los ganadores de estas llaves se sumarán a los ocho equipos que ya clasificaron directamente a los octavos de final, en busca de levantar la Orejona en una edición que promete cruces de alto nivel, con clubes como Inter, Dortmund y Atlético de Madrid. Además, participan el último campeón, Paris Saint-Germain, y el máximo ganador, Real Madrid, que deberá volver a enfrentarse al Benfica, tras la derrota por 4-2 en el último encuentro de la Fase de Liga.

Los ocho equipos ya clasificados