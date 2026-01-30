Quedaron definidos los Playoffs de la Champions League 2026

Tras la fase de liga, se definieron los emparejamientos de playoffs de la Champions League; entre los mas importantes, el Real Madrid y Benfica se volverán a enfrentar.
La Fase Liga de la UEFA Champions League llegó a su fin este miércoles con 18 partidos simultáneos. El encuentro más destacado fue el de Real Madrid y Benfica, donde un gol del arquero Anatoliy Trubin al minuto 98 le dio a Benfica el último lugar para los playoffs y obligó al Madrid a jugar esta fase. Esta instancia definirá quiénes avanzan a los octavos de final, mientras que los ocho primeros de la tabla ya aseguraron su lugar entre los 16 mejores de Europa.
El sorteo para determinar los emparejamientos se realizó este viernes y enfrentará a los equipos que terminaron entre el 9° y el 24° puesto. Los clubes del 9° al 16° fueron cabezas de serie y se medirán con los ocho restantes, formando cuatro parejas principales:
9° y 10° vs. 23° y 24°
11° y 12° vs. 21° y 22°
13° y 14° vs. 19° y 20°
15° y 16° vs. 17° y 18°
Los ganadores de estas llaves se sumarán a los ocho equipos que ya clasificaron directamente a los octavos de final, en busca de levantar la Orejona en una edición que promete cruces de alto nivel, con clubes como Inter, Dortmund y Atlético de Madrid. Además, participan el último campeón, Paris Saint-Germain, y el máximo ganador, Real Madrid, que deberá volver a enfrentarse al Benfica, tras la derrota por 4-2 en el último encuentro de la Fase de Liga.
