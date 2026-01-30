Fútbol |

Enzo Fernández recordó a Diego Maradona con un gesto especial tras su gol ante Napoli

El volante argentino le dedicó un sentido homenaje a Diego tras convertir con la camiseta del Chelsea en el estadio que lleva su nombre.

En el triunfo por 3 a 2 de Chelsea sobre Napoli en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, que sirvió para que el club inglés selle su pase a octavos de final del certamen, Enzo Fernández marcó un gol y le dedicó un emotivo homenaje a Diego Maradona en el estadio que lleva su nombre.

El futbolista con pasado en River convirtió el primer gol del partido desde el punto penal y fue una de las figuras del equipo inglés. Además, para Enzo fue una noche destacada en lo personal, alcanzó los 10 goles en la temporada y confirmó su gran momento en el conjunto londinense, donde se consolidó como una pieza clave del mediocampo.

El gol de Enzo Fernández al Napoli

Finalizado el encuentro, el argentino expresó su emoción en redes sociales: “Qué victoria en un estadio muy especial para mí. Te extrañamos, Diego, siempre estás presente. A la próxima ronda, vamos Blues”, escribió Enzo en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada por imágenes en las que se lo ve besando el césped y señalando al cielo, gestos que remitieron directamente al recuerdo de Maradona y que también fueron replicados por las cuentas oficiales del Chelsea.

El posteo de Enzo y la dedicatoria a Maradona

enzo post

Post partido, Enzo profundizó sobre lo que significó jugar en Nápoles y marcar en ese estadio: “Muy contento por el resultado y por el esfuerzo del equipo. Fue un gran partido en un estadio mítico, especial para mí, el estadio del Diego. Sentí una conexión con él, es argentino y nos representa a nivel mundial. Su legado está siempre presente”, señaló el campeón del mundo.

Con el triunfo, Chelsea avanzó directamente a los octavos de final de la Champions League y aguardará el sorteo que se realizará el viernes 30 de enero en Zúrich para conocer a su próximo rival. Mientras tanto, el equipo inglés volverá a enfocarse en la Premier League, donde el sábado 31 recibirá a West Ham en Stamford Bridge, en busca de seguir afianzándose en los puestos de competencia europea.

