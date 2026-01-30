Enzo Fernández recordó a Diego Maradona con un gesto especial tras su gol ante Napoli

El volante argentino le dedicó un sentido homenaje a Diego tras convertir con la camiseta del Chelsea en el estadio que lleva su nombre.
En el triunfo por 3 a 2 de Chelsea sobre Napoli en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League, que sirvió para que el club inglés selle su pase a octavos de final del certamen, Enzo Fernández marcó un gol y le dedicó un emotivo homenaje a Diego Maradona en el estadio que lleva su nombre.
El futbolista con pasado en River convirtió el primer gol del partido desde el punto penal y fue una de las figuras del equipo inglés. Además, para Enzo fue una noche destacada en lo personal, alcanzó los 10 goles en la temporada y confirmó su gran momento en el conjunto londinense, donde se consolidó como una pieza clave del mediocampo.
Finalizado el encuentro, el argentino expresó su emoción en redes sociales: “Qué victoria en un estadio muy especial para mí. Te extrañamos, Diego, siempre estás presente. A la próxima ronda, vamos Blues”, escribió Enzo en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada por imágenes en las que se lo ve besando el césped y señalando al cielo, gestos que remitieron directamente al recuerdo de Maradona y que también fueron replicados por las cuentas oficiales del Chelsea.
Post partido, Enzo profundizó sobre lo que significó jugar en Nápoles y marcar en ese estadio: “Muy contento por el resultado y por el esfuerzo del equipo. Fue un gran partido en un estadio mítico, especial para mí, el estadio del Diego. Sentí una conexión con él, es argentino y nos representa a nivel mundial. Su legado está siempre presente”, señaló el campeón del mundo.
Con el triunfo, Chelsea avanzó directamente a los octavos de final de la Champions League y aguardará el sorteo que se realizará el viernes 30 de enero en Zúrich para conocer a su próximo rival. Mientras tanto, el equipo inglés volverá a enfocarse en la Premier League, donde el sábado 31 recibirá a West Ham en Stamford Bridge, en busca de seguir afianzándose en los puestos de competencia europea.
comentar