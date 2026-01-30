Djokovic eliminó a Sinner en un partidazo y enfrentará a Alcaraz en la final

En el Rod Laver Arena y tras cuatro horas y nueve minutos de un partido de altísima intensidad, Djokovic se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4. El encuentro comenzó favorable a Sinner, que volvió a mostrar el nivel que lo había llevado a encadenar 19 triunfos consecutivos en el certamen, pero Nole logró sostenerse en los momentos críticos y terminó inclinando la balanza a su favor.

El quinto set fue el reflejo perfecto de la fortaleza mental del serbio. Djokovic salvó las ocho pelotas de quiebre que enfrentó en el parcial decisivo, defendiendo su servicio con solidez frente al asedio constante del italiano. Ese cierre le permitió revertir una racha adversa, ya que había perdido los últimos cinco enfrentamientos ante Sinner, y dejó el historial entre ambos 6-5 a favor del italiano.

Después del partido, el serbio declaró: “No encuentro palabras para ser honesto. Por Dios, por dónde comienzo. Es increíble. Cuatro horas, casi las 2 de la madrugada. Recuerdos del 2012 cuando jugué casi seis horas contra Rafa”. Según explicó, el nivel de exigencia fue extremo y la calidad del juego se mantuvo muy alta durante todo el partido.

En sus declaraciones, Djokovic también tuvo palabras de reconocimiento para Jannik Sinner, a quien felicitó por su rendimiento y por haberlo llevado al límite. “Tengo que felicitarlo, es un gran jugador, me llevó al límite. Hay que aplaudirlo a él también”, afirmó.

Además, destacó el vínculo con el público australiano y el apoyo recibido en la noche del partido. “Me encanta nuestra pasión y la relación que tenemos, todos los años son increíbles. Esta noche fue sin dudas una de las mejores y donde sentí que más apoyo recibí aquí en Australia”, agradeció ante los aplausos de los presentes.

Por último, confesó un diálogo con Alcaraz, a quien le recriminó en tono de humor que él ya está “viejito” y necesita acostarse temprano. De cara a lo que viene, el serbio anticipó un nuevo desafío exigente: “Hoy siento que gané, pero tengo que regresar en dos días a jugar contra el número uno del mundo. Espero tener suficiente oxígeno y gasolina. Y que los dioses decidan el destino”.

A los 38 años, Djokovic volvió a meterse en la definición del torneo que lo tiene como máximo campeón histórico, con diez títulos. Seis de esas consagraciones las logró siendo número uno del mundo, un registro sin precedentes en el Abierto de Australia. Su primera coronación en esa condición fue en 2012, tras la histórica final ante Rafael Nadal que se extendió por cinco horas y 53 minutos, mientras que la última vez que levantó el trofeo como líder del ranking fue en Melbourne 2021.

Carlos Alcaraz será el rival de Djokovic en la grán final del Abierto de Australia

En la otra semifinal, Carlos Alcaraz accedió a la final luego de vencer al alemán Alexander Zverev en un duelo que quedó en la historia como la semifinal más larga del torneo. El español se impuso tras cinco horas y 27 minutos de juego por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5, en un partido épico entre dos jugadores del top 3 del ranking mundial.

Con apenas 22 años, Alcaraz alcanzó la final del Abierto de Australia luego de haber llegado a cuartos de final en las dos ediciones anteriores. Si logra el título el domingo, se sumará a Pete Sampras y Rafael Nadal como los únicos jugadores que ganaron su primer Abierto de Australia siendo número uno del mundo.

El historial entre ambos marca nueve enfrentamientos, con ventaja de Djokovic por 5-4. Se cruzaron en finales de Grand Slam, Masters 1000, Juegos Olímpicos y torneos mayores, con antecedentes recientes de alto impacto, incluido el cruce en Australia en 2025 y la última victoria del español en las semifinales del US Open.

Más allá de los antecedentes directos, el contraste generacional es evidente también en los números. Alcaraz, con 22 años, acumula 24 títulos, incluidos seis Grand Slams, mientras que Djokovic, a los 38, suma 101 trofeos y 24 títulos de Grand Slam, consolidando una carrera única.

La final del domingo promete un choque de estilos y generaciones. Djokovic irá por otro capítulo histórico en su torneo predilecto y Alcaraz buscará dar un golpe fuerte en Melbourne. El Abierto de Australia ya tiene su duelo soñado