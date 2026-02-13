Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ganaron y habrá semifinal argentina en Buenos Aires

Primero fue el turno de Etcheverry. El platense reaccionó a tiempo tras un arranque adverso frente al chileno Alejandro Tabilo y construyó una victoria trabajada que lo depositó por primera vez entre los cuatro mejores del torneo porteño.

Más tarde, Cerúndolo, principal preclasificado, impuso su jerarquía ante el checo Vit Kopriva y confirmó su candidatura. El cruce entre ambos no solo pondrá en juego un lugar en la final, sino también un capítulo más en la rivalidad deportiva de dos de las raquetas más consistentes del país.

Remontada de Tomás Etcheverry

La ovación inicial fue para Etcheverry. El platense, ubicado en el puesto 54 del ranking mundial, protagonizó una remontada de carácter ante el chileno Alejandro Tabilo (71°) y se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas. El arranque fue todo del trasandino, que quebró en dos oportunidades y cerró el primer set con autoridad, sin conceder chances.

tomas1

Pero el argentino recompuso su postura en el segundo parcial, adelantó su posición en la devolución y encontró mayor profundidad con la derecha para equilibrar el desarrollo. Un quiebre temprano y una mejora sostenida en los intercambios largos le permitieron llevar el partido a un tercer set.

Allí, cuando el desenlace parecía encaminarse al tiebreak, Etcheverry dio el golpe decisivo. Con el marcador 4-4 y Tabilo al saque, elevó la agresividad, arriesgó con un passing milimétrico y obtuvo el único break de la manga.

Sin titubeos, sostuvo su servicio y selló el pasaje a sus primeras semifinales en Buenos Aires. El resultado, además, lo deja virtualmente de regreso en el Top 50 en vivo y confirma su afinidad con el polvo de ladrillo: será la octava semifinal ATP de su carrera, todas sobre esta superficie.

“Estoy en un buen momento, con más experiencia. Traté de volver a arrancar y buscar soluciones cuando el partido estaba cuesta arriba”, explicó Etcheverry en conferencia de prensa. El bonaerense, que transita su quinto año en el circuito, no esquivó la referencia a la deuda pendiente del primer título ATP: “Trabajo y me esfuerzo para que se dé en algún momento. He estado varias veces cerca”.

También destacó el respaldo del público local y la presencia de varios compatriotas en instancias decisivas: “Está bueno para el tenis argentino”.

Francisco Cerúndolo, candidato

Horas más tarde, Cerúndolo ratificó su condición de máximo favorito. El número 19 del mundo superó al checo Vit Kopriva (95°) por 6-4 y 6-3 en una hora y 38 minutos, en un encuentro con numerosos quiebres y pasajes cambiantes. Tras un comienzo incómodo, el porteño ajustó la selección de tiros, ganó peso con la derecha y encontró mayor consistencia en los games finales. En el segundo set, pese a un amago de reacción del europeo, volvió a imponer su jerarquía para cerrar el duelo en sets corridos.

fran

“Fue un partido duro, no me sentí del todo cómodo, pero le encontré la vuelta”, analizó Cerúndolo. De cara al cruce con Etcheverry, asumió la dificultad extra de medirse con un compatriota: “Acá siempre es mejor jugar contra extranjeros para tener el público a favor, pero está bueno que haya un argentino en la final. Ojalá demos un gran espectáculo”.

El historial entre ambos refleja paridad y antecedentes recientes: está igualado, con victorias repartidas en distintos torneos del calendario. Sin embargo, más allá de las estadísticas, el choque de semifinales ofrecerá un atractivo singular.

“Con Fran nos conocemos muchísimo. Jugar con un amigo siempre es muy difícil”, reconoció Etcheverry. En lo táctico, anticipó claves claras: sostener la eficacia con el saque, capitalizar las oportunidades y manejar los momentos de presión ante un rival “con muchos tiros que pueden dañarme”.