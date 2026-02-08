Torneo Apertura: Independiente venció a Platense en Vicente López y consiguió su primer triunfo

La diferencia llegó a los 18 minutos del complemento, a partir de una jugada preparada de lateral. La pelota cayó en el área y Montiel definió tras una buena peinada de Ávalos para romper el cero en Vicente López, en una acción que reflejó el trabajo táctico del cuerpo técnico y le permitió al Rojo manejar el tramo final del encuentro con mayor tranquilidad.

Hasta ese momento, el partido había sido parejo y con escasas situaciones claras. Platense intentó asumir el protagonismo con la pelota y acumuló varios tiros de esquina y situaciones aisladas sin demasiado riesgo, mientras que Independiente apostó a un planteo más cauteloso, sostenido en el orden defensivo y en la seguridad de Rodrigo Rey, clave para mantener el arco en cero.

Tras el gol, Quinteros movió el banco para reforzar el fondo y cerrar el resultado. Independiente resistió los intentos del Calamar, que empujó con más voluntad que claridad, y no pudo estirar la ventaja en algunos contragolpes comandados por Montiel y Cabral.

El resumen de Platense 0-1 Independiente

Con este triunfo, Independiente dejó atrás un arranque irregular, recuperó confianza y sumó de a tres por primera vez en un torneo cuando comenzaba a generar dudas, la próxima fecha recibirá a Lanús, el viernes desde las 20. Por su parte, Platense, que dejó pasar una chance importante de encadenar tres victorias seguidas, visitará a Boca el próximo domingo a las 19.30.