Histórico: Sudáfrica le ganó a Corea del Sur y pasó la fase de grupos por primera vez

Corea del Sur intentó reaccionar con el ingreso de Son Heung-min, pero se encontró con una defensa sudafricana sólida y bien organizada. Pese a la presión final, el conjunto asiático no logró romper el bloque defensivo ni generar ocasiones claras para empatar el partido.

Con el pitazo final en Monterrey, Sudáfrica consumó una de las grandes sorpresas del torneo: terminó segundo con cuatro puntos y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Canadá, mientras que Corea del Sur quedó tercera con tres unidades y a la espera de resultados para conocer su futuro en el Mundial.

Resumen del partido: