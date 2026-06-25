Histórico: Sudáfrica le ganó a Corea del Sur y pasó la fase de grupos por primera vez

Con un gol de Maseko, los sudafricanos vencieron 1 a 0 a los coreanos en Monterrey y lograron una clasificación histórica a 16avos de final, donde se medirán con Canadá.
Sudáfrica sorprendió al mundo al vencer 1 a 0 a Corea del Sur y sellar una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con este resultado, los Bafana Bafana le arrebataron a los propios coreanos el segundo puesto del Grupo A y avanzaron por primera vez en su historia a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.
El equipo asiático arrancó mejor el encuentro, con mayor posesión y las primeras ocasiones claras. Kim Min-jae tuvo un cabezazo que fue despejado sobre la línea, mientras que Lee Kang-in estuvo cerca con un remate que pasó muy cerca del poste, generando preocupación en la defensa sudafricana.
Con el correr de los minutos, Sudáfrica logró equilibrar el trámite y comenzó a lastimar de contraataque. Thalente Mbatha probó desde media distancia y obligó a una buena respuesta del arquero Kim Seung-gyu, mientras que Evidence Makgopa también tuvo una oportunidad clara en el rebote.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Hugo Broos encontró el golpe clave. A los 63 minutos, Tshepang Moremi armó una jugada determinante por la banda y envió un centro preciso que Thapelo Maseko conectó dentro del área para marcar el 1-0 que terminaría siendo decisivo.
Corea del Sur intentó reaccionar con el ingreso de Son Heung-min, pero se encontró con una defensa sudafricana sólida y bien organizada. Pese a la presión final, el conjunto asiático no logró romper el bloque defensivo ni generar ocasiones claras para empatar el partido.
Con el pitazo final en Monterrey, Sudáfrica consumó una de las grandes sorpresas del torneo: terminó segundo con cuatro puntos y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Canadá, mientras que Corea del Sur quedó tercera con tres unidades y a la espera de resultados para conocer su futuro en el Mundial.
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