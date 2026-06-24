Sonríe el fútbol: Neymar debutó en el Mundial en la goleada de Brasil a Escocia

En lo individual, Neymar no tuvo un partido de alto impacto, pero sí dejó algunos destellos: se mostró activo, pidió la pelota y protagonizó una de las situaciones más claras del tramo final, con un remate dentro del área que fue controlado por el arquero escocés Angus Gunn.

Con este ingreso, el atacante alcanzó un registro histórico: se convirtió en uno de los pocos futbolistas brasileños en disputar al menos un partido en cuatro Copas del Mundo, igualando marcas de leyendas como Djalma, Pelé y Cafú. En paralelo, continúa ampliando su legado como uno de los máximos referentes ofensivos en la historia de la Canarinha.

Embed ¡LA EMOCIÓN DE COMPARTIRLO CON LOS SUYOS! Neymar emocionado al reencontrarse con su familia tras volver a jugar una Copa del Mundo.



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El momento más emotivo llegó una vez finalizado el encuentro. Neymar se dirigió directamente hacia la tribuna para reencontrarse con su familia. Primero bajó su hijo mayor, Davi Lucca, con quien se fundió en un abrazo prolongado, y luego se sumaron su pareja y sus hijas. La escena, cargada de emoción, reflejó el peso del regreso después de casi tres años sin actividad internacional.

En lo colectivo, Brasil cerró una actuación sólida, con un 3-0 que no solo le dio la victoria ante Escocia, sino también la clasificación y el primer puesto del grupo en el Mundial 2026. En ese contexto, el retorno de Neymar aparece como una noticia central para lo que viene en el torneo: el regreso progresivo de su máxima figura.

El propio Ancelotti destacó tras el partido que el delantero es “importante para el colectivo” y que su evolución será clave en la fase eliminatoria. Por su parte, Vinícius también celebró el regreso del 10 y lo calificó como un momento significativo para todo el plantel brasileño.

Así, tras 981 días de espera, Neymar volvió a pisar un campo de juego con la casaca verdeamarela. Un regreso simbólico y emotivo antes de la etapa decisiva de la Copa del Mundo. Ahora, el crack buscará ir acrecentando sus minutos en Brasil y lograr su sueño de levantar el máximo trofeo.