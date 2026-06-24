Sonríe el fútbol: Neymar debutó en el Mundial en la goleada de Brasil a Escocia

El ídolo de Brasil dejó atrás su lesión en el gemelo derecho y volvió a jugar para su país tras casi 1000 días. Un regreso que festejó todo el mundo.
Sonríe el fútbol: Neymar superó su lesión en el gemelo derecho y debutó en el Mundial en la goleada 3 a 0 de Brasil a Escocia por la última fecha de la fase de grupos. La estrella brasilera volvió a jugar para su país tras casi 1000 días de ausencias en un regreso que festejó todo el mundo.
El 10 de Brasil ingresó a los 75 minutos en lugar de Matheus Cunha, con el resultado sentenciado. En ese momento, el estadio reaccionó de inmediato: la ovación fue unánime y el público se puso de pie para recibir al astro, que volvió a jugar un Mundial luego de la grave lesión sufrida en octubre de 2023 frente a Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas.
Antes de su ingreso, Neymar realizó una breve entrada en calor y luego esperó su momento en el banco. Carlo Ancelotti decidió darle minutos en el tramo final del encuentro, en un contexto favorable, con Brasil dominando claramente el partido y encaminado a una victoria que le aseguró el primer puesto del grupo.
Ya en cancha, el delantero se ubicó principalmente sobre el sector derecho del ataque, una posición poco habitual en su carrera, ya que históricamente construyó su juego desde la izquierda. Aun así, intentó participar del circuito ofensivo, buscar asociaciones con Vinícius, Endrick y Bruno Guimarães, y tuvo intervención en las jugadas de pelota parada.
En lo individual, Neymar no tuvo un partido de alto impacto, pero sí dejó algunos destellos: se mostró activo, pidió la pelota y protagonizó una de las situaciones más claras del tramo final, con un remate dentro del área que fue controlado por el arquero escocés Angus Gunn.
Con este ingreso, el atacante alcanzó un registro histórico: se convirtió en uno de los pocos futbolistas brasileños en disputar al menos un partido en cuatro Copas del Mundo, igualando marcas de leyendas como Djalma, Pelé y Cafú. En paralelo, continúa ampliando su legado como uno de los máximos referentes ofensivos en la historia de la Canarinha.
El momento más emotivo llegó una vez finalizado el encuentro. Neymar se dirigió directamente hacia la tribuna para reencontrarse con su familia. Primero bajó su hijo mayor, Davi Lucca, con quien se fundió en un abrazo prolongado, y luego se sumaron su pareja y sus hijas. La escena, cargada de emoción, reflejó el peso del regreso después de casi tres años sin actividad internacional.
En lo colectivo, Brasil cerró una actuación sólida, con un 3-0 que no solo le dio la victoria ante Escocia, sino también la clasificación y el primer puesto del grupo en el Mundial 2026. En ese contexto, el retorno de Neymar aparece como una noticia central para lo que viene en el torneo: el regreso progresivo de su máxima figura.
El propio Ancelotti destacó tras el partido que el delantero es “importante para el colectivo” y que su evolución será clave en la fase eliminatoria. Por su parte, Vinícius también celebró el regreso del 10 y lo calificó como un momento significativo para todo el plantel brasileño.
Así, tras 981 días de espera, Neymar volvió a pisar un campo de juego con la casaca verdeamarela. Un regreso simbólico y emotivo antes de la etapa decisiva de la Copa del Mundo. Ahora, el crack buscará ir acrecentando sus minutos en Brasil y lograr su sueño de levantar el máximo trofeo.
comentar