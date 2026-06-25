Los saludos que recibió Lionel Messi por su cumpleaños

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Embed 39 años de un legado imborrable



¡Feliz cumple, Leo! Simplemente, gracias. pic.twitter.com/9Hkb3ssOZC — Selección Argentina (@Argentina) June 24, 2026

En el plano de sus excompañeros, sobresalieron los mensajes de Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes compartieron momentos clave con Messi en la Albiceleste. También apareció el saludo de figuras internacionales como Ronaldinho, quien lo acompañó en sus primeros años en Europa y lo destacó como una de las grandes referencias del fútbol moderno.