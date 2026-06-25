Los saludos que recibió Lionel Messi por su cumpleaños

La Selección Argentina, Newell’s Old Boys, Inter Miami CF y excompañeros como Di María y Paredes encabezaron las dedicatorias al capitán campeón del mundo.
Lionel Messi cumplió 39 años y recibió una amplia ola de saludos en redes sociales de excompañeros, clubes y figuras del deporte internacional, que destacaron su trayectoria, vigencia y liderazgo como capitán de la Selección Argentina.
Entre los mensajes más destacados apareció el de la Selección Argentina, que le dedicó una publicación especial celebrando su legado y liderazgo dentro del equipo campeón del mundo. También se sumó su primer club, Newell's Old Boys, con un saludo emotivo recordando sus inicios en Rosario.
En el plano de sus excompañeros, sobresalieron los mensajes de Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes compartieron momentos clave con Messi en la Albiceleste. También apareció el saludo de figuras internacionales como Ronaldinho, quien lo acompañó en sus primeros años en Europa y lo destacó como una de las grandes referencias del fútbol moderno.
Los clubes donde dejó su marca tampoco faltaron en la lista de saludos. Inter Miami CF lo homenajeó como su actual capitán, mientras que River Plate también se sumó con una publicación institucional.
En el plano personal y deportivo, compañeros de la Selección Argentina como Rodrigo De Paul y Julián Álvarez también lo saludaron públicamente, resaltando su vigencia y liderazgo dentro del plantel. Incluso personalidades del deporte mundial y del automovilismo se sumaron a los festejos, ampliando el alcance global del cumpleaños del rosarino.
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