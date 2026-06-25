México goleó 3 a 0 a República Checa y logró puntaje perfecto en el Grupo A

El Tri volvió a tener una actuación sólida contra los checos en la última jornada de la fase de grupos. Se medirá con uno de los mejores terceros en 16avos de final.
México goleó 3 a 0 a República Checa en el mítico Azteca y terminó con puntaje perfecto en el Grupo A. Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo marcaron los goles del equipo de Javier Aguirre, que llegará con confianza a los 16avos de final del Mundial, donde se medirá con uno de los mejores terceros de la fase de grupos.
Tras un primer tiempo sin emociones, México fue muy contundente en el complemento frente a Checa. El Tri, que había tenido problemas para destrabar el encuentro, terminó goleando con tres tantos en esta segunda etapa y llenando de ilusión a su pueblo.
Mateo Chávez abrió el marcador para México a los nueve minutos del complemento con una gran definición abriendo el pie dentro del área después de sacarse de encima a un rival en un gran ataque directo. Y, pocos minutos después, Quiñonez amplió el marcador empujando el balón a la red tras una gran carambola.
Por último, Álvaro Fidalgo puso el 3-0 definitivo en tiempo de descuento con una gran definición tras varios intentos bloqueados por la defensa checa. Con este triunfo contundente, México va tres triunfos en tres partidos en esta Copa del Mundo y se ilusiona con llegar lejos en esta edición donde es uno de los anfitriones.
En un hecho destacado, Javier Aguirre sacó a Raúl Rangel y metió a Memo Ochoa para que sume 13 minutos en este Mundial en donde llegó como una leyenda mundialista. México aprovechó un Grupo A de flojo nivel al ser cabeza de grupo por anfitrión y ahora se enfocará en los mata-mata.
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