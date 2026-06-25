México goleó 3 a 0 a República Checa y logró puntaje perfecto en el Grupo A

El Tri volvió a tener una actuación sólida contra los checos en la última jornada de la fase de grupos. Se medirá con uno de los mejores terceros en 16avos de final.

México goleó 3 a 0 a República Checa en el mítico Azteca y terminó con puntaje perfecto en el Grupo A. Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo marcaron los goles del equipo de Javier Aguirre, que llegará con confianza a los 16avos de final del Mundial, donde se medirá con uno de los mejores terceros de la fase de grupos.