Los Pumas no pudieron resistir y perdieron contra Australia en el final

El test match se definió a los 85 minutos. Después de sucesivos intentos, rechazados en su mayoría por Los Pumas, los Wallabies alcanzaron la línea de meta en tiempo de descuento y frenaron el impulso de los dirigidos por Felipe Contepomi, que venían de lograr un triunfo histórico contra los All Blacks y buscaban sacar chapa de favoritos al título.

Los Pumas se habían ido con una ventaja de 21 a 7 al término del primer tiempo, en el que lograron imponer condiciones y marcaron dos tries para establecer una diferencia que pudo ser mayor. Todo cambió en la segunda etapa, cuando entraron en el vértigo propuesto por Australia y carecieron de oportunismo para aprovechar sus posibilidades.

pumasaustralia1 Los Pumas desaprovecharon la posibilidad de sumar su segundo triunfo consecutivo en el Rugby Championship 2025.

Pese a que Australia llegó al empate, Juan Cruz Mallía acertó un penal y Los Pumas pasaron al frente 24 a 21 faltando menos de dos minutos. Con el empuje del público, en vez de ir por el empate los Wallabies fueron al line-out en busca del triunfo. Después de cinco minutos y un par de infracciones, lo consiguieron por intermedio del pilar Angus Bell.

"Hemos hecho algunas cosas bien, otras no tan bien, y tenemos que aprender rápido. Hubo demasiados errores individuales, especialmente en el segundo tiempo, que nos costaron muy caro. Pero eso es historia, no es mucho más. Creo que no hemos estado a la altura y, cuando no estás a la altura en este nivel, lo pagás", analizó Contepomi tras la derrota.

"Teníamos la ventaja a un minuto del final y no conseguimos la pelota en la salida y luego concedimos una infracción en 22 metros y luego dos más en cinco metros, así que es demasiado contra un equipo de calidad, es mucho", agregó el entrenador argentino.

Con esta victoria, los Wallabies llegaron a los nuevos puntos y quedaron segundos en la tabla del Rugby Championship, a uno del líder Nueva Zelanda. Los Pumas, en cambio, desaprovecharon la posibilidad de sumar su segunda victoria consecutiva, tras hacer historia con su triunfo ante los All Blacks por primera vez como local, con un 29-23, en Vélez. Así, se ubicaron en el quinto puesto, junto con Sudáfrica, ambos con cinco unidades.

El próximo sábado, Los Pumas volverán a enfrentar a Australia en el Allianz Stadium, de Sídney.