US Open: Alcaraz superó a Djokovic y jugará la final en Nueva York

Carlos Alcaraz volvió a demostrar que está llamado a marcar una época en el tenis. El joven español de 22 años se clasificó este viernes para su segunda final del US Open tras vencer con autoridad al serbio Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2, en lo que significó la revancha de la final olímpica de París 2024.

El triunfo de Alcaraz no solo tuvo un fuerte contenido simbólico, sino que además le permitió instalarse en la definición de un Grand Slam por sexta vez en su carrera, confirmando una regularidad que pocos jugadores de su generación pueden exhibir. Con Nueva York, ya son ocho los torneos consecutivos en los que el murciano alcanza la final, consolidando un presente arrollador.

AP25248782873828

Djokovic no tenía respuesta

Djokovic, por su parte, vio escapar una de sus últimas grandes oportunidades. A los 38 años, el serbio buscaba alcanzar el ansiado 25° título de Grand Slam que lo hubiera convertido en el tenista con más grandes de la historia. Sin embargo, la derrota en semifinales prolongó una tendencia adversa: este año alcanzó esa instancia en Melbourne, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero en todas cayó sin poder ganar un solo set.

El partido comenzó cuesta arriba para el balcánico. Una temprana pérdida de su servicio en el primer game del encuentro fue un mal presagio. Alcaraz también mostró nervios, con errores en el saque y golpes fallidos, pero esa ventaja inicial le alcanzó para cerrar el set por 6-4.

Embed

En el segundo set, Djokovic parecía recuperar terreno. Quebró el servicio de su rival y se adelantó 3-0, apenas el segundo break que sufría Alcaraz en todo el torneo. Sin embargo, el español no tardó en recomponerse. Ajustó el saque, redujo los errores y, tras igualar, llevó la definición al tie-break. Allí, con la memoria fresca de la derrota olímpica, no dejó escapar la oportunidad y se impuso 7-4, dejando a Djokovic con una montaña cuesta arriba.

El tercer set mostró a un Djokovic desgastado física y mentalmente. Incluso necesitó asistencia del masajista tras el desempate. Con dos dobles faltas seguidas, entregó un break que lo dejó sin respuestas. Alcaraz, confiado y con la iniciativa en todo momento, cerró el partido 6-2 y selló su pase a la final.

Emoción del murciano

“Es una sensación increíble. Llegar otra vez a la final del US Open significa mucho para mí”, declaró el murciano en sus primeras palabras tras la victoria. “No fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve un nivel sólido desde el inicio hasta el final. Quería jugar un partido físico y creo que lo logré”.

El triunfo tuvo además un condimento extra: fue la primera vez que Alcaraz logró vencer a Djokovic en superficie rápida, después de tres derrotas previas. El historial entre ambos sigue dominado por el serbio por 5-4, pero la brecha se acorta.

En este 2025, Alcaraz lidera el circuito con un registro imponente de 60 victorias y apenas 6 derrotas, incluidas 23-2 en torneos de Grand Slam. Además, es el jugador con más títulos del año, seis hasta el momento: Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati, Rotterdam y Queen’s.

El domingo buscará agrandar esa colección con su sexto Grand Slam. Para Djokovic, en cambio, la derrota en Nueva York dejó la sensación de un final de ciclo. “Aceptó su destino”, coincidieron analistas y aficionados al ver cómo el serbio, tras perder el segundo set, ya no pudo sostener el pulso competitivo. La ilusión del 25° grande, por ahora, seguirá esperando.